Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air

Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.

Székelyhon 2026. november 12., 16:202026. november 12., 16:20

A légitársaság nyolc év szünet után, december 12-től repül ismét Kolozsvár és Bukarest között. Hétfőtől péntekig napi két járat fog közlekedni a két város között, szombaton és vasárnap pedig egy-egy.

A Wizz Air évek óta közel hozza Romániát Európához. Ma egy lépéssel tovább visszük ezt az elköteleződést, közelebb hozzuk egymáshoz Románia városait”

– nyilatkozta Samuel Ferrera, a Wizz Air Group hálózati igazgatója. Hirdetés „A légi kapcsolat Románia fővárosával lényeges a gazdasági fejlődés, a beruházások bevonzása és az üzleti közeg támogatása számára” 2 jelentette ki Alin Tișe, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke.

Kolozsvár és Bukarest között jelenleg a Tarom román állami légitársaság és a HiSky üzemeltet járatokat.

2025-ben több mint 366 ezer utas repült Kolozsvár és a román főváros között, idén az első tíz hónapban pedig több mint 300 ezer, ami az Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának a 10 százalékát jelenti.