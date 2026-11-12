Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air

Fotó: Olti Angyalka
Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.
A légitársaság nyolc év szünet után, december 12-től repül ismét Kolozsvár és Bukarest között. Hétfőtől péntekig napi két járat fog közlekedni a két város között, szombaton és vasárnap pedig egy-egy.
– nyilatkozta Samuel Ferrera, a Wizz Air Group hálózati igazgatója.
„A légi kapcsolat Románia fővárosával lényeges a gazdasági fejlődés, a beruházások bevonzása és az üzleti közeg támogatása számára” 2 jelentette ki Alin Tișe, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke.
2025-ben több mint 366 ezer utas repült Kolozsvár és a román főváros között, idén az első tíz hónapban pedig több mint 300 ezer, ami az Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának a 10 százalékát jelenti.
A Wizz Air 50 százalékot meghaladó részesedésével a piacvezető légitársaság Romániában. Tavaly a romániai járatain 14,5 millió utast szállított, 13 százalékkal többet, mint 2024-ben.
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