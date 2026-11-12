Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nyolc év szünet után indít újra belföldi járatokat Romániában a Wizz Air

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Decemberben újraindítja belföldi járatait Romániában a Wizz Air – írja az economedia.ro beszámolója nyomán az MTI.

Székelyhon

2026. november 12., 16:202026. november 12., 16:20

A légitársaság nyolc év szünet után, december 12-től repül ismét Kolozsvár és Bukarest között. Hétfőtől péntekig napi két járat fog közlekedni a két város között, szombaton és vasárnap pedig egy-egy.

Idézet
A Wizz Air évek óta közel hozza Romániát Európához. Ma egy lépéssel tovább visszük ezt az elköteleződést, közelebb hozzuk egymáshoz Románia városait”

– nyilatkozta Samuel Ferrera, a Wizz Air Group hálózati igazgatója.

Hirdetés

„A légi kapcsolat Románia fővárosával lényeges a gazdasági fejlődés, a beruházások bevonzása és az üzleti közeg támogatása számára” 2 jelentette ki Alin Tișe, a Kolozs megyei önkormányzat elnöke.

Kolozsvár és Bukarest között jelenleg a Tarom román állami légitársaság és a HiSky üzemeltet járatokat.

2025-ben több mint 366 ezer utas repült Kolozsvár és a román főváros között, idén az első tíz hónapban pedig több mint 300 ezer, ami az Avram Iancu Nemzetközi Repülőtér utasforgalmának a 10 százalékát jelenti.

A Wizz Air 50 százalékot meghaladó részesedésével a piacvezető légitársaság Romániában. Tavaly a romániai járatain 14,5 millió utast szállított, 13 százalékkal többet, mint 2024-ben.

Belföld Közlekedés
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Halálos baleset történt Málnáson
Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
„Elszakadunk Nagy-Romániától”. Radikális lépéssel fenyeget egy máramarosi polgármester a közigazgatási reform miatt
EYOF: váltóban számít a legjobb eredményre a gyorskorcsolyázóktól Szőcs Renáta
A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Székelyhon

Fiatal férfi vesztette életét a málnási balesetben
Halálos baleset történt Málnáson
Székelyhon

Halálos baleset történt Málnáson
Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Folytatódik a Nemzetek Ligája, olasz–francia párharc – csütörtökön a tévében
„Elszakadunk Nagy-Romániától”. Radikális lépéssel fenyeget egy máramarosi polgármester a közigazgatási reform miatt
Krónika

„Elszakadunk Nagy-Romániától”. Radikális lépéssel fenyeget egy máramarosi polgármester a közigazgatási reform miatt
EYOF: váltóban számít a legjobb eredményre a gyorskorcsolyázóktól Szőcs Renáta
Székely Sport

EYOF: váltóban számít a legjobb eredményre a gyorskorcsolyázóktól Szőcs Renáta
A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Nőileg

A kert terápia – kiégésmegelőzésre is
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. november 12., csütörtök

Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség

Személyes interjún választják ki azokat, akik a marosvásárhelyi rendőrségen szeretnének önkénteskedni. A jelentkezőket november 16-tól várják.

Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség
Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség
2026. november 12., csütörtök

Önkénteseket vár a marosvásárhelyi rendőrség
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi

Őrizetbe vettek egy 46 éves férfit, aki arra buzdította Călin Georgescu támogatóit, hogy hatoljanak be a bukaresti fogdába, végezzenek az ott dolgozókkal, és helikopterrel szabadítsák ki a volt államfőjelöltet.

Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi
Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi
2026. november 12., csütörtök

Gyilkossággal és kivégzéssel fenyegetőzve buzdította a szimpatizánsokat Georgescu kiszabadítására egy férfi
2026. november 12., csütörtök

Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban

Féléves felkészülési időszakot vezetnének be az új Hargita megyei hulladékgazdálkodási rendszerben. Ebben az átmeneti időszakban egységes díjszabás lenne érvényben: vidéken személyenként havi 21 lej, városi környezetben pedig 26 lej.

Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
2026. november 12., csütörtök

Féléves átmeneti időszak következhet a hulladékszállításban
2026. november 12., csütörtök

Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
2026. november 12., csütörtök

Rendkívüli ülést tart hétfőn a Maros Megyei Tanács
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében

Huszonkét diákot szállítottak kórházba csütörtökön a Neamț megyei Szabófalván, miután egy hatodik osztály több tanulója fejfájásra, torokirritációra és szédülésre panaszkodott.

Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében
Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében
2026. november 12., csütörtök

Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében
2026. november 12., csütörtök

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban

A bruttó átlagbér 9532 lej volt idén szeptemberben Romániában. Ami pedig a 2025-ös éves átlagot illeti, az EU-ban nem Románia az utolsó, sőt még az utolsó három között sincs. Jól élünk, csak nem vettük észre?

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban
Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban
2026. november 12., csütörtök

Meglepő helyen Románia az éves átlagfizetést illetően EU-s viszonylatban
2026. november 12., csütörtök

Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet

Heves esőzésekre és erős szélre figyelmeztető riasztásokat adott ki csütörtökön az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hét végén jelentősen lehűl az idő.

Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet
Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet
2026. november 12., csütörtök

Egyik napról a másikra esik vissza nagyon a hőmérséklet, a magasban akár tízcentis új hóréteg is lehet
Hirdetés
2026. november 12., csütörtök

Tíz banikkal esik vissza már többedjére a benzin ára

Folyamatosan csökken az elmúlt napokban a standard benzin ára, csütörtök délelőttre már mondhatni, távol áll a literenkénti tíz lejtől. November eddig október ellenkezőjét mutatja.

Tíz banikkal esik vissza már többedjére a benzin ára
Tíz banikkal esik vissza már többedjére a benzin ára
2026. november 12., csütörtök

Tíz banikkal esik vissza már többedjére a benzin ára
2026. november 12., csütörtök

Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra

Különleges történelmi kirándulásra utazhatnak a történelem és a székely katonaság múltja iránt érdeklődők: november 26. és 30. között az austerlitzi csata 221. évfordulóján szervezett nemzetközi megemlékezésen vehetnek részt.

Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra
Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra
2026. november 12., csütörtök

Idén is megszervezik az utazást az austerlitzi hadijátékra
2026. november 12., csütörtök

Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek

Románia népességének elöregedése egyre nagyobb terhet róhat a munkaerőpiacra, a nyugdíj- és egészségügyi rendszerre, valamint a szociális ellátásra – figyelmeztetett szerdán az Országos Statisztikai Intézet (INS) alelnöke, Silviu Vîrva.

Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek
Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek
2026. november 12., csütörtök

Gondozás helyett arra kellene törekedni, hogy minél hosszabb ideig önellátók legyenek az idősek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!