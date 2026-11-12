Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében

Huszonkettőre emelkedett a szabófalvi iskolából kórházba szállított diákok száma – közölte a Neamț megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU). A mentők az iskola egyik alkalmazottját is kórházba vitték. Az iskola épületeiből összesen 206 diákot és tizenkét felnőttet evakuáltak.



A hatóságok továbbra is fenntartják a tömeges megbetegedések esetén alkalmazott protokollt, és vizsgálják, mi okozhatta a több diáknál jelentkező fejfájást és torokirritációt.