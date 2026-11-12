Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében

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Fotó: Tuchiluș Alex
Tíz diákot szállítottak kórházba csütörtökön a Neamț megyei Szabófalván (Săbăoani), miután egy hatodik osztály több tanulója fejfájásra, torokirritációra és szédülésre panaszkodott.
2026. november 12., 13:482026. november 12., 13:48
2026. november 12., 14:542026. november 12., 14:54
A Vasile Alecsandri Líceumban történtek miatt életbe léptették a tömeges megbetegedések esetén alkalmazott protokollt – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője, Irina Popa.
A helyszínre tűzoltók, SMURD- és mentőegységek vonultak ki, és értesítették a Bákó megyei katasztrófavédelem vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyhelyzetekre szakosodott egységét is – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivőjének közlésére hivatkozva.
Huszonkettőre emelkedett a szabófalvi iskolából kórházba szállított diákok száma – közölte a Neamț megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU). A mentők az iskola egyik alkalmazottját is kórházba vitték. Az iskola épületeiből összesen 206 diákot és tizenkét felnőttet evakuáltak.
A hatóságok továbbra is fenntartják a tömeges megbetegedések esetén alkalmazott protokollt, és vizsgálják, mi okozhatta a több diáknál jelentkező fejfájást és torokirritációt.
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