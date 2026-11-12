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Tíz diákot vittek kórházba tömeges megbetegedés gyanújával egy Székelyfölddel szomszédos megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

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Tíz diákot szállítottak kórházba csütörtökön a Neamț megyei Szabófalván (Săbăoani), miután egy hatodik osztály több tanulója fejfájásra, torokirritációra és szédülésre panaszkodott.

Székelyhon

2026. november 12., 13:482026. november 12., 13:48

2026. november 12., 14:542026. november 12., 14:54

A Vasile Alecsandri Líceumban történtek miatt életbe léptették a tömeges megbetegedések esetén alkalmazott protokollt – közölte a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivője, Irina Popa.

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A helyszínre tűzoltók, SMURD- és mentőegységek vonultak ki, és értesítették a Bákó megyei katasztrófavédelem vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris veszélyhelyzetekre szakosodott egységét is – írja az Agerpres hírügynökség a katasztrófavédelmi felügyelőség szóvivőjének közlésére hivatkozva.

Frissítés

Huszonkettőre emelkedett a szabófalvi iskolából kórházba szállított diákok száma – közölte a Neamț megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU). A mentők az iskola egyik alkalmazottját is kórházba vitték. Az iskola épületeiből összesen 206 diákot és tizenkét felnőttet evakuáltak.

A hatóságok továbbra is fenntartják a tömeges megbetegedések esetén alkalmazott protokollt, és vizsgálják, mi okozhatta a több diáknál jelentkező fejfájást és torokirritációt.

Belföld
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