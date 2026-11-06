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Székelyföldön nyitja meg első boltját a lengyel üzletlánc

Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

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Székelyudvarhelyen nyitja meg november 6-án első romániai boltját a ShockPrice lengyel kiskereskedelmi lánc – írja az economica.net beszámolója nyomán az MTI.

Székelyhon

2026. november 06., 12:452026. november 06., 12:45

A ShockPrice üzleteket a Modivo Platform, a korábbi CCC S.A. Group üzemelteti, és főleg kisvárosokban fog terjeszkedni. Következő, 1200–2500 négyzetméteres romániai boltjait Aradon, Szászrégenben, Nagyszebenben és Déván fogja nyitni.

Az off-price üzleti modellt alkalmazó ShockPrice ruházati cikkeket, cipőket és háztartási termékeket forgalmaz.

Az első ShockPrice augusztusban nyílt meg a lengyelországi Wałbrzychban.

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„Az off-price kiskereskedelem királya szeretnénk lenni. Teljes a bizalmunk ebben az üzleti modellben" – nyilatkozta Dariusz Milek, a Modivo vezérigazgatója. A vállalat évi 100 ShockPrice megnyitását tervezi, a boltok több mint fele nem Lengyelországban lesz.

A Modivo az egyik legnagyobb divatipari kiskereskedő Európában, 16 országban van jelen. A cégcsoport 2016-ban lépett be a román piacra, ahol jelenleg öt üzlethálózatot működtet: Modivo, CCC, HalfPrice, Worldbox és ShockPrice.

2015-ben a Modivo Romania SA nyolcszáznál több alkalmazottat foglalkoztatott, és 526,108 millió lej árbevétel mellett 8,912 millió lej veszteséggel zárta az évet.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Gazdaság
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