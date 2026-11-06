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Nem csitulnak a bombariadók: újabb Bukarestbe érkező repülőgépet ért fenyegetés

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

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Újabb bombafenyegetést jelentettek pénteken az otopeni-i Henri Coandă nemzetközi repülőtéren, ezúttal egy Prágából érkező repülőgéppel kapcsolatban – közölte a Román Hírszerző Szolgálat (SRI).

Székelyhon

2026. november 06., 13:252026. november 06., 13:25

A SRI tájékoztatása értelmében a fenyegetés „nem tartalmazott konkrétumokat, ezért

Idézet
nem volt szükség helyszíni intézkedésekre.

A fővárosi repülőtér-üzemeltető vállalat (CNAB) közlése szerint

a fenyegetés a Tarom légitársaság Prágából Bukarestbe tartó ROT226-os járatát érintette,

amely 102 utassal a fedélzetén 12 óra 19 perckor szállt le.

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A bombafenyegetés ellenére zavartalanul és biztonságosan, a menetrendnek megfelelően zajlik a légiforgalom a repülőtéren, miközben a hatóságok végrehajtják az előírt biztonsági intézkedéseket – számol be a CNAB közleménye alapján az Agerpres.

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Csütörtökön és pénteken több hasonló bombafenyegetés is érkezett Bukarestben leszálló repülőgépekkel kapcsolatban, de a SRI egyik esetben sem talált valós veszélyre utaló jeleket.

Belföld Bukarest Repülőtér
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