Orvosi iratokat is lefoglaltak Hargita megyei házkutatások során

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság
Hat házkutatást tartottak csütörtökön Hargita megyében a Jupiter elnevezésű művelet részeként. A rendőrség hivatalos iratok hamisítása és jogosulatlan szakmai tevékenység végzése miatt nyomoz.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözést vizsgáló osztályának munkatársai hat házkutatási parancsot hajtottak végre Hargita megyében november 5-én, csütörtökön.
A Székelyudvarhelyi Bíróság által kibocsátott házkutatási parancsokat olyan büntetőügyben hajtották végre, amelyben
miatt folyik nyomozás.
A házkutatások során a rendőrök orvosi adatlapokat, orvosi igazolásokat, határidőnaplókat, valamint további iratokat és dokumentumokat foglaltak le a vizsgálat folytatása érdekében.
Az ügyben a székelyudvarhelyi ügyészség irányításával folytatódik a nyomozás a történtek pontos körülményeinek tisztázása érdekében – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
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