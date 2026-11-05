Értékőrző és honismereti vetélkedő indul

Négy határon át nevet viselő vetélkedőre várják a Kárpát-medencei magyar fiatalok jelentkezését.

Simon Virág 2026. november 05., 20:582026. november 05., 20:58

Szülőföldjük és a Kárpát-medence kulturális, történelmi, természeti és közösségi értékeit fedezhetik játékos és kutatómunkára épülő vetélkedő keretében a fiatalok a Négy határon át elnevezésű vetélkedőn. Hirdetés A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék szülőföldjük értékeit és közben kapcsolatokat építsenek a Kárpát-medence más magyar közösségeinek fiataljaival.

A csapatversenyre három diákból és egy felnőtt mentorból álló csapatok jelentkezhetnek.

Erdélyből a 6-8. osztályos tanulókat várják, míg Felvidékről és Muravidékről a 7-9., Vajdaságból pedig a 6-8. osztályos diákok nevezhetnek. A vetélkedő három online fordulóból, egy regionális döntőből és egy közös Kárpát-medencei döntőből áll.

A feladatok megoldása nem csupán internetes keresést igényel, hanem személyes kutatómunkát, helyiekkel való beszélgetést és kreatív együttműködést is.