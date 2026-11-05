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Értékőrző és honismereti vetélkedő indul

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Négy határon át nevet viselő vetélkedőre várják a Kárpát-medencei magyar fiatalok jelentkezését.

Simon Virág

2026. november 05., 20:582026. november 05., 20:58

Szülőföldjük és a Kárpát-medence kulturális, történelmi, természeti és közösségi értékeit fedezhetik játékos és kutatómunkára épülő vetélkedő keretében a fiatalok a Négy határon át elnevezésű vetélkedőn.

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A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok közelebbről megismerjék szülőföldjük értékeit és közben kapcsolatokat építsenek a Kárpát-medence más magyar közösségeinek fiataljaival.

A csapatversenyre három diákból és egy felnőtt mentorból álló csapatok jelentkezhetnek.

Erdélyből a 6-8. osztályos tanulókat várják, míg Felvidékről és Muravidékről a 7-9., Vajdaságból pedig a 6-8. osztályos diákok nevezhetnek.

A vetélkedő három online fordulóból, egy regionális döntőből és egy közös Kárpát-medencei döntőből áll.

A feladatok megoldása nem csupán internetes keresést igényel, hanem személyes kutatómunkát, helyiekkel való beszélgetést és kreatív együttműködést is.

A nevezéshez a csapatoknak saját régiójuk értéktárából kell kiválasztaniuk egy veszélyeztetett vagy feledésbe merülő értéket, majd egy segélykérő levelet kell írniuk róla, amelyben egy másik régió fiataljainak segítségét kérik annak megőrzéséhez.

Jelentkezési határidő: 2026. november 27.

Nevezni és további információkat találni a vetélkedő hivatalos honlapján lehet.

Magyarország
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