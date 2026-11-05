A „nagymamájának” próbált időpontot kérni, hatalmas várólistákkal szembesült a miniszter

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Átfogó ellenőrzéseket rendelt el csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter az állami kórházak járóbeteg-szakrendelőiben, miután személyesen győződött meg arról, hogy egyes intézményekben szinte lehetetlen időpontot foglalni szakorvosi vizsgálatra.
A tárcavezető a Facebookon arról számolt be, hogy számos beteg panasza nyomán több állami kórházat is felhívott, és a „nagymamájának” próbált időpontot kérni neurológiai szakvizsgálatra.
Elmondása szerint egyes kórházakban megfelelően működött az időpontfoglalás, és észszerű határidőn belül tudtak volna vizsgálati időpontot biztosítani.
Rogobete hangsúlyozta, elfogadhatatlan, hogy a betegeknek hosszasan kell telefonálgatniuk és várólistákon vesztegelniük, mire eljutnak egy szakorvoshoz.
A miniszter közölte, hogy a tárca ellenőrző testülete megvizsgálja az időpontfoglalási rendszereket, az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartását és a szakrendelők működését.
Rogobete hozzátette, hogy személyesen is folytatja az ellenőrzéseket, és ahol hiányosságokat tapasztal, intézkedni fog – számolt be az Agerpres.
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