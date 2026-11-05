A „nagymamájának” próbált időpontot kérni, hatalmas várólistákkal szembesült a miniszter

Átfogó ellenőrzéseket rendelt el csütörtökön Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter az állami kórházak járóbeteg-szakrendelőiben, miután személyesen győződött meg arról, hogy egyes intézményekben szinte lehetetlen időpontot foglalni szakorvosi vizsgálatra.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A tárcavezető a Facebookon arról számolt be, hogy számos beteg panasza nyomán több állami kórházat is felhívott, és a „nagymamájának” próbált időpontot kérni neurológiai szakvizsgálatra.

Hirdetés

Elmondása szerint egyes kórházakban megfelelően működött az időpontfoglalás, és észszerű határidőn belül tudtak volna vizsgálati időpontot biztosítani.