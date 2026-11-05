Kormánybuktatás előtti államtitkárok térnek vissza a pozíciójukba

Luca Niculescu kormányfő új államtitkárokat nevezett ki a szállítási, a munkaügyi, a gazdasági és az európai beruházások és projektek minisztériumba.

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A kilenc államtitkár kinevezéséről szóló dekrétumok szerda este jelentek meg a Hivatalos Közlönyben.

Ioan Cristian Șologon és Ionuț Cristian Săvoiu a szállítási minisztérium államtitkárai lesznek.

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Gheorghița Daniela Barbut a munkaügyi minisztériumhoz, Silviu Nicu Macoveit a belügyminisztériumhoz, Aurel Dragoș Drăghescut és Vlad Ștefan Niculaét a fejlesztési és közigazgatási minisztériumhoz nevezték ki államtitkárnak.

Pavel Casian Nițulescu az energiaügyi minisztériumban, Laurențiu Viorel Gîdei a gazdasági minisztériumban, Cristina Breșug az európai beruházások és projektek minisztériumában lesz államtitkár.

Közülük öten – Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu és Laurențiu Viorel Gîdei – azokba a minisztériumokba térnek vissza államtitkári tevékenységüket folytatni, ahonnan a Szociáldemokrata Párt áprilisi kormányból való kilépésekor távoztak – írja az Agerpres hírügynökség.