Kormánybuktatás előtti államtitkárok térnek vissza a pozíciójukba

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Fotó: Csató Andrea
Luca Niculescu kormányfő új államtitkárokat nevezett ki a szállítási, a munkaügyi, a gazdasági és az európai beruházások és projektek minisztériumba.
A kilenc államtitkár kinevezéséről szóló dekrétumok szerda este jelentek meg a Hivatalos Közlönyben.
Ioan Cristian Șologon és Ionuț Cristian Săvoiu a szállítási minisztérium államtitkárai lesznek.
Gheorghița Daniela Barbut a munkaügyi minisztériumhoz, Silviu Nicu Macoveit a belügyminisztériumhoz, Aurel Dragoș Drăghescut és Vlad Ștefan Niculaét a fejlesztési és közigazgatási minisztériumhoz nevezték ki államtitkárnak.
Pavel Casian Nițulescu az energiaügyi minisztériumban, Laurențiu Viorel Gîdei a gazdasági minisztériumban, Cristina Breșug az európai beruházások és projektek minisztériumában lesz államtitkár.
Közülük öten – Ioan Cristian Șologon, Gheorghița Daniela Barbu, Silviu Nicu Macovei, Pavel Casian Nițulescu és Laurențiu Viorel Gîdei – azokba a minisztériumokba térnek vissza államtitkári tevékenységüket folytatni, ahonnan a Szociáldemokrata Párt áprilisi kormányból való kilépésekor távoztak – írja az Agerpres hírügynökség.
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