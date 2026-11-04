A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri az AfD elnökétől Sorin Grindeanu

A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri Alice Weideltől, az Alternatíva Németországért (AfD) párt elnökétől Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke – jelentette szerdán a Digi24.ro hírportál.

Tamás Attila 2026. november 04., 18:572026. november 04., 18:57 2026. november 04., 19:112026. november 04., 19:11

A kormánypárti politikus az X-en közzétett bejegyzésében kérte Weidelt: vonja vissza azt az állítását, miszerint

a román bevándorlók „kifosztják” a németországi szociális rendszert.

korábban írtuk Nekiment a romániai bevándorlóknak a legnépszerűbb német párt elnöke A Romániából érkezőket hozta fel elrettentő példaként Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke a német szociális rendszert érintő visszaélések kapcsán. Azt is kérte, hogy a német politikus kérjen bocsánatot a németországi román közösségtől.

Az emberek kollektív hibáztatása származásuk alapján ellentétes azokkal az értékekkel, amelyekre az Európai Unió épült. Azt reméltem, hogy ez a mentalitás a második világháború romjai alatt maradt. Ön újraéleszti”