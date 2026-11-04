A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri az AfD elnökétől Sorin Grindeanu

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A román bevándorlókra vonatkozó kijelentésének visszavonását kéri Alice Weideltől, az Alternatíva Németországért (AfD) párt elnökétől Sorin Grindeanu, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke – jelentette szerdán a Digi24.ro hírportál.
2026. november 04., 18:572026. november 04., 18:57
2026. november 04., 19:112026. november 04., 19:11
A kormánypárti politikus az X-en közzétett bejegyzésében kérte Weidelt: vonja vissza azt az állítását, miszerint
A Romániából érkezőket hozta fel elrettentő példaként Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke a német szociális rendszert érintő visszaélések kapcsán.
Azt is kérte, hogy a német politikus kérjen bocsánatot a németországi román közösségtől.
– írta az X-en Grindeanu.
A szélsőjobboldali német politikus kijelentését több román politikus is elítélte.
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