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Alig fele az európai átlagnak a romániai vásárlóerő

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Románia a 31. helyről a 32. helyre csúszott vissza az európai vásárlóerő-ranglistán, miközben Magyarország három helyet javított. A romániai egy főre jutó vásárlóerő alig több mint fele az európai átlagnak – derül ki a NielsenIQ friss felméréséből.

Székelyhon

2026. november 04., 12:542026. november 04., 12:54

A NielsenIQ szerdán közzétett kutatása 42 európai ország vásárlóerejét vizsgálta. Az adatok szerint 2026-ban az egy főre jutó átlagos vásárlóerő Európában 21 153 euró, ami 4,4 százalékos nominális növekedést jelent az előző évhez képest – számol be az adatokról az Agerpres.

Románia ezzel szemben 11 283 eurós értékkel a rangsor 32. helyén áll.

Magyarország három helyet javítva a 27. helyre került, 15 105 eurós egy főre jutó vásárlóerővel. Csehország szintén előrelépett, jelenleg a 21. helyen áll 17 785 euróval.

A ranglista élén Liechtenstein áll 78 520 euróval, ezt Svájc követi 54 730 euróval, míg Izlandon 44 692 euró az egy főre jutó vásárlóerő.

A 42 vizsgált ország közül 17-ben haladja meg az érték az európai átlagot.

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Bukarestben kétszer akkora a vásárlóerő, mint az országos átlag

Románián belül is jelentős különbségek vannak a régiók között. Míg az országos átlag 11 283 euró, Bukarestben az egy főre jutó vásárlóerő eléri a 22 941 eurót, vagyis meghaladja az európai átlagot is.

A legnagyobb különbség Bukarest és Giurgiu megye között mutatkozik: utóbbiban mindössze 5816 euró az egy főre jutó vásárlóerő.

Országos szinten kilenc megyében haladja meg az érték a romániai átlagot.

A rangsor végén Ukrajna áll 3456 euróval, de Koszovóban és a Moldovai Köztársaságban is az európai átlagnál jóval alacsonyabb vásárlóerőt mértek.

A felmérésben a vásárlóerő az adók és kötelező járulékok kifizetése után fennmaradó, elkölthető jövedelmet jelenti.

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