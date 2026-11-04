Alig fele az európai átlagnak a romániai vásárlóerő

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Fotó: Orbán Orsolya
Románia a 31. helyről a 32. helyre csúszott vissza az európai vásárlóerő-ranglistán, miközben Magyarország három helyet javított. A romániai egy főre jutó vásárlóerő alig több mint fele az európai átlagnak – derül ki a NielsenIQ friss felméréséből.
A NielsenIQ szerdán közzétett kutatása 42 európai ország vásárlóerejét vizsgálta. Az adatok szerint 2026-ban az egy főre jutó átlagos vásárlóerő Európában 21 153 euró, ami 4,4 százalékos nominális növekedést jelent az előző évhez képest – számol be az adatokról az Agerpres.
Magyarország három helyet javítva a 27. helyre került, 15 105 eurós egy főre jutó vásárlóerővel. Csehország szintén előrelépett, jelenleg a 21. helyen áll 17 785 euróval.
A 42 vizsgált ország közül 17-ben haladja meg az érték az európai átlagot.
Románián belül is jelentős különbségek vannak a régiók között. Míg az országos átlag 11 283 euró, Bukarestben az egy főre jutó vásárlóerő eléri a 22 941 eurót, vagyis meghaladja az európai átlagot is.
Országos szinten kilenc megyében haladja meg az érték a romániai átlagot.
A felmérésben a vásárlóerő az adók és kötelező járulékok kifizetése után fennmaradó, elkölthető jövedelmet jelenti.
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