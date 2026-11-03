Mi lesz a beépített erkélyekkel az új építésügyi törvény nyomán?

Ezernyi indok van rá, hogy ki miért üvegezi be az erkélyét

Sokan keresték fel az adóhivatalt és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal urbanisztikai osztályát azok közül, akik az új urbanisztikai törvény megjelenése után a beépített erkélyeik törvényessége miatt kezdtek aggódni.

Bodor Tünde 2026. november 03., 15:592026. november 03., 15:59

Az új építésügyi törvény (2026/16) előírja a törvénytelen építkezések utólagos legalizálását, ennek módja viszont – legalábbis az erkélyeket illetően – nem mindenki számára egyértelmű.

Számtalan kérdés érkezett a beépített erkélyekkel kapcsolatosan

az urbanisztikai osztályhoz, írásban vagy meghallgatásokon kértek információt az önkormányzattól, de az adóhivatalban is sokan érdeklődtek, hogy vajon mennyit kell majd fizetniük a beüvegezett erkélyeik miatt. Hirdetés Noha azoknak is van miért izgulni, akik házakat vagy más épületeket, akár több száz négyzetméteres csarnokokat húztak fel építési engedély nélkül, ők „legalább” biztosan tudják, hogy törvénytelenséget követtek el, míg

a tömbházlakók közül sokan csak most ébredtek rá, hogy valami illegálisat tettek.

Tény viszont az is, hogy sohasem volt igazán jellemző, hogy erkély beépítésére, beüvegezésére kérjen valaki urbanisztikai engedélyt.

Fotó: Tuchiluș Alex

A városháza közleményben reagált a lakosság nyugtalankodására „Jelenleg a lakástulajdonosoknak semmilyen ügyintézést nem kell elindítaniuk. Nem kell tartani semmilyen sürgős intézkedéstől (mint például az ingatlanadó automatikus megemelése), és nem szorítja őket semmilyen határidő” – közölte a hivatal. A fizetnivalótól sem kell rettegni – egyelőre – „az ingatlanadó száz százalékos emelése nem lép érvénybe automatikusan az erkélyek beépítése miatt.

A törvény ezen része más jellegű, engedély nélküli építkezésekre tér ki, nem pedig az ilyen beavatkozásokra

– szögezik le a közleményben. Mint megtudtuk, a tömbházak külső felülete közös tulajdon, ezért

a beépített erkélyeket nem lehet egyenként törvényesíteni, csak lépcsőházanként egyszerre.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az önkormányzat egy saját szabályzatot dolgoz ki arra vonatkozóan, hogyan zajlik majd ez a folyamat, de ígérete szerint azt közvitára bocsátják, még mielőtt hatályba lépne: így hozzászólhatnak az érintettek és a lakótársulások képviselői is. Jelenleg viszont

a hivatal is várakozó állásponton van és további útmutatásokat vár a törvény kidolgozóitól

– közölte Berszán Ruxandra, a város főépítésze. Annak pedig, aki mostanában szeretné beüvegeztetni az erkélyét, további jó tanácsokkal szolgál a polgármesteri hivatal: várják meg az új helyi szabályozást, vagy érdeklődjenek az önkormányzatnál a munkálatok megkezdése előtt.

Fotó: Tuchiluș Alex

Az viszont biztos, hogy az 1990 után épült tömbházak esetében,

ha az eredeti építési engedély kifejezetten előírja, hogy az erkélyeknek nyitottnak kell maradniuk, a beépítés továbbra is tilos.