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Mi lesz a beépített erkélyekkel az új építésügyi törvény nyomán?

Ezernyi indok van rá, hogy ki miért üvegezi be az erkélyét • Fotó: Tuchiluș Alex

Ezernyi indok van rá, hogy ki miért üvegezi be az erkélyét

Fotó: Tuchiluș Alex

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Sokan keresték fel az adóhivatalt és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal urbanisztikai osztályát azok közül, akik az új urbanisztikai törvény megjelenése után a beépített erkélyeik törvényessége miatt kezdtek aggódni.

Bodor Tünde

2026. november 03., 15:592026. november 03., 15:59

Az új építésügyi törvény (2026/16) előírja a törvénytelen építkezések utólagos legalizálását, ennek módja viszont – legalábbis az erkélyeket illetően – nem mindenki számára egyértelmű.

Számtalan kérdés érkezett a beépített erkélyekkel kapcsolatosan

az urbanisztikai osztályhoz, írásban vagy meghallgatásokon kértek információt az önkormányzattól, de az adóhivatalban is sokan érdeklődtek, hogy vajon mennyit kell majd fizetniük a beüvegezett erkélyeik miatt.

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Noha azoknak is van miért izgulni, akik házakat vagy más épületeket, akár több száz négyzetméteres csarnokokat húztak fel építési engedély nélkül, ők „legalább” biztosan tudják, hogy törvénytelenséget követtek el, míg

a tömbházlakók közül sokan csak most ébredtek rá, hogy valami illegálisat tettek.

Tény viszont az is, hogy sohasem volt igazán jellemző, hogy erkély beépítésére, beüvegezésére kérjen valaki urbanisztikai engedélyt.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

A városháza közleményben reagált a lakosság nyugtalankodására

„Jelenleg a lakástulajdonosoknak semmilyen ügyintézést nem kell elindítaniuk. Nem kell tartani semmilyen sürgős intézkedéstől (mint például az ingatlanadó automatikus megemelése), és nem szorítja őket semmilyen határidő” – közölte a hivatal.

A fizetnivalótól sem kell rettegni – egyelőre – „az ingatlanadó száz százalékos emelése nem lép érvénybe automatikusan az erkélyek beépítése miatt.

Idézet
A törvény ezen része más jellegű, engedély nélküli építkezésekre tér ki, nem pedig az ilyen beavatkozásokra

– szögezik le a közleményben. Mint megtudtuk, a tömbházak külső felülete közös tulajdon, ezért

a beépített erkélyeket nem lehet egyenként törvényesíteni, csak lépcsőházanként egyszerre.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az önkormányzat egy saját szabályzatot dolgoz ki arra vonatkozóan, hogyan zajlik majd ez a folyamat, de ígérete szerint azt közvitára bocsátják, még mielőtt hatályba lépne: így hozzászólhatnak az érintettek és a lakótársulások képviselői is. Jelenleg viszont

a hivatal is várakozó állásponton van és további útmutatásokat vár a törvény kidolgozóitól

– közölte Berszán Ruxandra, a város főépítésze.

Annak pedig, aki mostanában szeretné beüvegeztetni az erkélyét, további jó tanácsokkal szolgál a polgármesteri hivatal: várják meg az új helyi szabályozást, vagy érdeklődjenek az önkormányzatnál a munkálatok megkezdése előtt.

• Fotó: Tuchiluș Alex Galéria

Fotó: Tuchiluș Alex

Az viszont biztos, hogy az 1990 után épült tömbházak esetében,

ha az eredeti építési engedély kifejezetten előírja, hogy az erkélyeknek nyitottnak kell maradniuk, a beépítés továbbra is tilos.

Az önkormányzat időben tájékoztatni fogja a lakástulajdonosokat a közmeghallgatás elindításáról, a határidőkről és a pontos teendőkről.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
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