Fegyvereket és lőszereket foglaltak le tíz házkutatás során

Fotó: Maros Megyei Rendőr-főkapitányság
Tíz házkutatást tartottak Maros megyében, amelyek során több engedélyköteles, sportlövészetre használt fegyvert és lövedékeket foglaltak le.
A házkutatásokat Segesváron, Fehéregyházán, Balavásáron, Görgényszentimrén, Görgényhodákon és Mezőtóháton tartották.
A nyomozás során az érintettek online platformokon keresztül beszerzett, engedélyköteles, sportlövészetre használt nem halálos fegyvereit vizsgálták. A Maros megyei rendőrök
négy hosszú és három rövid fegyvert, valamint több mint 2600 darab, 4,5 milliméteres lövedéket – adja hírül a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztálya.
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