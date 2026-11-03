Fegyvereket és lőszereket foglaltak le tíz házkutatás során

2026. november 03., kedd

Mi fán terem az adatközpont, amire százhatvan millió lej közpénzt adnak?

A Maros megyei önkormányzat 168 millió lej közpénzt szán egy üzleti alapú adatközpont megépítésére a tulajdonában lévő ipari parkban. A keddi megyei tanácsülésen felvetődött a kérdés, hogy milyen adatokat fognak ott tárolni és ki fizeti a villanyszámlát.