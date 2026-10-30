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Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Jelentős különbségek mutatkoznak a székelyföldi kórházak között a hálapénzkérésről szóló betegvisszajelzések alapján. Az elmúlt hat hónap adatai szerint egyes intézményekben minden tizedik válaszadó jelezte, hogy pénzt kértek tőle az ellátás során.

Székelyhon

2026. október 30., 13:562026. október 30., 13:56

2026. október 30., 15:142026. október 30., 15:14

A Hargita, Kovászna és Maros megyei kórházak betegelégedettségi adatait összehasonlítva jelentős eltérések figyelhetők meg abban, hogy

a betegek milyen arányban számoltak be hálapénz-kérésről.

Az egészségügyi minisztérium betegvisszajelzési rendszere az elmúlt hat hónap tapasztalatait összesíti a graphs.ro honalpon, és külön mutatóként szerepelteti, hogy a válaszadóktól kértek-e pénzt vagy más juttatást az egészségügyi ellátás során.

Székelyudvarhelyen a legmagasabb az arány Hargita megyében

Hargita megyében a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban a legmagasabb

a hálapénz-kérésről beszámolók aránya: 8,7 százalék.

Az intézményről az elmúlt hat hónapban 669 betegvisszajelzés érkezett.

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 6,4 százalékos, a gyergyószentmiklósi kórházban 5,9 százalékos arány szerepel a kimutatásban. Maroshévízen 3,5, a tölgyesi pszichiátriai kórházban pedig 5,1 százalék ez az érték.

A székelyudvarhelyi kórház pénteken adott ki közleményt, amelyben hangsúlyozta, hogy elutasítja a hálapénz minden formáját. Az intézmény orvosi kara korábban egyhangúlag állást foglalt amellett, hogy

a betegellátás nem függhet pénztől, ajándéktól vagy személyes szívességtől.

A kórház arra kérte a betegeket és hozzátartozóikat, hogy amennyiben bárki hálapénzt kér tőlük, annak elfogadására utaló magatartást tanúsít, vagy az ellátás feltételéhez köti a pénz átadását, jelezzék az esetet a nogo@spitalodorhei.ro e-mail-címen. A bejelentéseket bizalmasan kezelik, és szükség esetén intézkedéseket tesznek.

Kovászna megyében Kézdivásárhelyen is magas az arány

A Kovászna megyei adatok alapján a kézdivásárhelyi kórház 10,4 százalékos mutatója jelentősen meghaladja a sepsiszentgyörgyi megyei sürgősségi kórház 4,8 százalékos eredményét. Utóbbi intézmény esetében 1129 betegvisszajelzés szerepel a kimutatásban, míg Kézdivásárhelyen 258.

A vizsgált intézmények közül

a baróti kórházban szerepel a legmagasabb arány,

10,7 százalék, ezt azonban mindössze harminc visszajelzés alapján állapították meg.

Maros megyében alacsonyabbak a nagy kórházak mutatói

A két nagy marosvásárhelyi megyei kórházban lényegesen alacsonyabb a hálapénz-kérésről beszámolók aránya.

A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban 2741 visszajelzés mellett 3,5 százalékos, a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórházban pedig 2127 visszajelzés mellett 3,4 százalékos arány szerepel.

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Szászrégenben 5,6 százalék, Segesváron 4,1 százalék, Dicsőszentmártonban pedig 2,1 százalék ez az érték.

A felsorolt Maros megyei intézmények közül Marosludason a legmagasabb a mutató, 7,5 százalék, 385 betegvisszajelzés mellett.

Nem minden hálapénzes eset jelenik meg a statisztikában

Az egészségügyi minisztérium betegvisszajelzési rendszerében a kórházból elbocsátott páciensek SMS-ben kapnak felkérést egy online kérdőív kitöltésére.

A felmérés azonban kifejezetten arra kérdez rá, hogy kértek-e tőlük pénzt vagy más juttatást, így

nem méri a kimondatlan elvárásokat, illetve a hálapénz elmaradása miatt esetlegesen tapasztalt hátrányos bánásmódot.

A kérdőívet nem minden beteg tölti ki, amit az anonimitással kapcsolatos fenntartások is befolyásolhatnak. A nyilvános adatokból az sem derül ki, mely kórházi osztályokhoz kapcsolódnak a jelzések.

A visszajelzések ugyanakkor nem tekinthetők bizonyított korrupciós eseteknek.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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