Hálapénzkérés a székelyföldi kórházakban: jelentős különbségeket mutatnak a betegek visszajelzései

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Fotó: Orbán Orsolya
Jelentős különbségek mutatkoznak a székelyföldi kórházak között a hálapénzkérésről szóló betegvisszajelzések alapján. Az elmúlt hat hónap adatai szerint egyes intézményekben minden tizedik válaszadó jelezte, hogy pénzt kértek tőle az ellátás során.
2026. október 30., 13:562026. október 30., 13:56
2026. október 30., 15:142026. október 30., 15:14
A Hargita, Kovászna és Maros megyei kórházak betegelégedettségi adatait összehasonlítva jelentős eltérések figyelhetők meg abban, hogy
Az egészségügyi minisztérium betegvisszajelzési rendszere az elmúlt hat hónap tapasztalatait összesíti a graphs.ro honalpon, és külön mutatóként szerepelteti, hogy a válaszadóktól kértek-e pénzt vagy más juttatást az egészségügyi ellátás során.
Hargita megyében a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban a legmagasabb
Az intézményről az elmúlt hat hónapban 669 betegvisszajelzés érkezett.
A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházban 6,4 százalékos, a gyergyószentmiklósi kórházban 5,9 százalékos arány szerepel a kimutatásban. Maroshévízen 3,5, a tölgyesi pszichiátriai kórházban pedig 5,1 százalék ez az érték.
A székelyudvarhelyi kórház pénteken adott ki közleményt, amelyben hangsúlyozta, hogy elutasítja a hálapénz minden formáját. Az intézmény orvosi kara korábban egyhangúlag állást foglalt amellett, hogy
A kórház arra kérte a betegeket és hozzátartozóikat, hogy amennyiben bárki hálapénzt kér tőlük, annak elfogadására utaló magatartást tanúsít, vagy az ellátás feltételéhez köti a pénz átadását, jelezzék az esetet a nogo@spitalodorhei.ro e-mail-címen. A bejelentéseket bizalmasan kezelik, és szükség esetén intézkedéseket tesznek.
A Kovászna megyei adatok alapján a kézdivásárhelyi kórház 10,4 százalékos mutatója jelentősen meghaladja a sepsiszentgyörgyi megyei sürgősségi kórház 4,8 százalékos eredményét. Utóbbi intézmény esetében 1129 betegvisszajelzés szerepel a kimutatásban, míg Kézdivásárhelyen 258.
A vizsgált intézmények közül
10,7 százalék, ezt azonban mindössze harminc visszajelzés alapján állapították meg.
A két nagy marosvásárhelyi megyei kórházban lényegesen alacsonyabb a hálapénz-kérésről beszámolók aránya.
A Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban 2741 visszajelzés mellett 3,5 százalékos, a Marosvásárhelyi Megyei Klinikai Kórházban pedig 2127 visszajelzés mellett 3,4 százalékos arány szerepel.
Szászrégenben 5,6 százalék, Segesváron 4,1 százalék, Dicsőszentmártonban pedig 2,1 százalék ez az érték.
A felsorolt Maros megyei intézmények közül Marosludason a legmagasabb a mutató, 7,5 százalék, 385 betegvisszajelzés mellett.
Az egészségügyi minisztérium betegvisszajelzési rendszerében a kórházból elbocsátott páciensek SMS-ben kapnak felkérést egy online kérdőív kitöltésére.
A felmérés azonban kifejezetten arra kérdez rá, hogy kértek-e tőlük pénzt vagy más juttatást, így
A kérdőívet nem minden beteg tölti ki, amit az anonimitással kapcsolatos fenntartások is befolyásolhatnak. A nyilvános adatokból az sem derül ki, mely kórházi osztályokhoz kapcsolódnak a jelzések.
A visszajelzések ugyanakkor nem tekinthetők bizonyított korrupciós eseteknek.
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