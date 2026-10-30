Újabb három hónappal hosszabbítja meg a kormány a gázolaj drágulását korlátozó intézkedéseket

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Fotó: Kozán István
A kormány pénteki ülésén újabb három hónappal meghosszabbítja a gázolaj drágulását korlátozó intézkedések hatályát – jelentette be Luca Niculescu miniszterelnök.
2026. október 30., 14:242026. október 30., 14:24
2026. október 30., 14:242026. október 30., 14:24
A kormányülés elején Niculescu elmondta, a hideg időszakra való felkészülés prioritást jelent, és felkérte az illetékes minisztereket, hogy
– ismerteti az Agerpres.
Kifejtette ugyanakkor: az üzemanyagárak növekedése egyre nagyobb terhet ró a lakosságra, ezért újabb
Luca Niculescu miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a kormány az első költségvetés-kiigazítással
A kormányülés elején a miniszterelnök elmondta, hogy a kabinet napirendjén a költségvetés kiigazítása, az országos helyreállítási terv (PNRR) lezárásának felgyorsítása és a téli felkészülés szerepel.
– fogalmazott.
Niculescu közölte, hogy az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) megkapja a gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok és orvosi szolgáltatások finanszírozásához szükséges összegeket, beleértve az országos egészségügyi programokban részt vevő betegek ellátását is.
A költségvetési források átcsoportosításával biztosítják az év végéig esedékes nyugdíjak, valamint a gyermekeknek és a fogyatékossággal élőknek járó juttatások kifizetését. Emellett
A kormányfő szerint az intézkedések hozzájárulnak a politikai és pénzügyi bizonytalanság utáni stabilitás helyreállításához, a költségvetési fegyelem megőrzése mellett. Bejelentette, hogy az év végéig újabb költségvetés-kiigazítást terjesztenek elő.
Addig a pénzügyminiszter jelentést készít az államháztartás helyzetéről.
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