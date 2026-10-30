Újabb három hónappal hosszabbítja meg a kormány a gázolaj drágulását korlátozó intézkedéseket

A kormány pénteki ülésén újabb három hónappal meghosszabbítja a gázolaj drágulását korlátozó intézkedések hatályát – jelentette be Luca Niculescu miniszterelnök.

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A kormányülés elején Niculescu elmondta, a hideg időszakra való felkészülés prioritást jelent, és felkérte az illetékes minisztereket, hogy

fordítsanak kiemelt figyelmet energiaigények, a földgáztárolók készleteinek és az energiarendszer működésének folyamatos ellenőrzésére

Kifejtette ugyanakkor: az üzemanyagárak növekedése egyre nagyobb terhet ró a lakosságra, ezért újabb

Luca Niculescu miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a kormány az első költségvetés-kiigazítással

biztosítja az egészségügy sürgős finanszírozási szükségleteinek fedezetét, valamint az év végéig esedékes nyugdíjak és szociális juttatások kifizetését.

A kormányülés elején a miniszterelnök elmondta, hogy a kabinet napirendjén a költségvetés kiigazítása, az országos helyreállítási terv (PNRR) lezárásának felgyorsítása és a téli felkészülés szerepel.

Nem tudunk mindent egyszerre megoldani, de a mai döntések fontos előrelépést jelentenek”

– fogalmazott.

Niculescu közölte, hogy az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) megkapja a gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok és orvosi szolgáltatások finanszírozásához szükséges összegeket, beleértve az országos egészségügyi programokban részt vevő betegek ellátását is.

A költségvetési források átcsoportosításával biztosítják az év végéig esedékes nyugdíjak, valamint a gyermekeknek és a fogyatékossággal élőknek járó juttatások kifizetését. Emellett