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Újabb három hónappal hosszabbítja meg a kormány a gázolaj drágulását korlátozó intézkedéseket

Képünk illusztráció • Fotó: Kozán István

Képünk illusztráció

Fotó: Kozán István

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A kormány pénteki ülésén újabb három hónappal meghosszabbítja a gázolaj drágulását korlátozó intézkedések hatályát – jelentette be Luca Niculescu miniszterelnök.

Székelyhon

2026. október 30., 14:242026. október 30., 14:24

2026. október 30., 14:242026. október 30., 14:24

A kormányülés elején Niculescu elmondta, a hideg időszakra való felkészülés prioritást jelent, és felkérte az illetékes minisztereket, hogy

fordítsanak kiemelt figyelmet energiaigények, a földgáztárolók készleteinek és az energiarendszer működésének folyamatos ellenőrzésére

– ismerteti az Agerpres.

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Kifejtette ugyanakkor: az üzemanyagárak növekedése egyre nagyobb terhet ró a lakosságra, ezért újabb

három hónappal meghosszabbítják a gázolaj drágulásának korlátozását célzó intézkedéseket.

Az egészségügy sürgős finanszírozási gondjait is megoldanák

Luca Niculescu miniszterelnök pénteken bejelentette, hogy a kormány az első költségvetés-kiigazítással

biztosítja az egészségügy sürgős finanszírozási szükségleteinek fedezetét, valamint az év végéig esedékes nyugdíjak és szociális juttatások kifizetését.

A kormányülés elején a miniszterelnök elmondta, hogy a kabinet napirendjén a költségvetés kiigazítása, az országos helyreállítási terv (PNRR) lezárásának felgyorsítása és a téli felkészülés szerepel.

Idézet
Nem tudunk mindent egyszerre megoldani, de a mai döntések fontos előrelépést jelentenek”

– fogalmazott.

Niculescu közölte, hogy az egészségügyi minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) megkapja a gyógyszerek, egészségügyi fogyóanyagok és orvosi szolgáltatások finanszírozásához szükséges összegeket, beleértve az országos egészségügyi programokban részt vevő betegek ellátását is.

A költségvetési források átcsoportosításával biztosítják az év végéig esedékes nyugdíjak, valamint a gyermekeknek és a fogyatékossággal élőknek járó juttatások kifizetését. Emellett

a helyi önkormányzatoknak, a mezőgazdasági beruházásokra és a PNRR-projektek befejezésére is átutalják a szükséges összegeket.

A kormányfő szerint az intézkedések hozzájárulnak a politikai és pénzügyi bizonytalanság utáni stabilitás helyreállításához, a költségvetési fegyelem megőrzése mellett. Bejelentette, hogy az év végéig újabb költségvetés-kiigazítást terjesztenek elő.

Addig a pénzügyminiszter jelentést készít az államháztartás helyzetéről.

Belföld
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