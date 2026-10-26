Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta

• Fotó: Lucian Mușat/Facebook

Fotó: Lucian Mușat/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Román zászlót tűzött ki a bezárt parajdi sóbánya bejáratához a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik parlamenti képviselője, Lucian Mușat.

Székelyhon

2026. október 26., 14:482026. október 26., 14:48

2026. október 26., 15:412026. október 26., 15:41

Az országjáráson levő politikus az akcióról videót is készített, amit Facebook-oldalán tett közzé.

Hirdetés

„Romániában vagyunk és nem Magyarországon” – mondta el bejelentkezésében az AUR politikusa, aki szerint a bánya 2025-ös katasztrófája után sokan maradtak megélhetés nélkül a térségben, mert nem jönnek a turisták.

Lucian Mușat az RMDSZ-t is bírálta. Szerinte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1990-óta „van hatalmon” Hargita megyében, és ott vannak a parlamentben is, a megye viszont ennek ellenére is szegény maradt. Az AUR parlamenti képviselője szerint az RMDSZ nem más, mint egy „zöldre festett” PSD.

A politikus Székelyudvarhelyről is bejelentkezett, ahol az éppen az 1956-os megemlékezések miatt kitett piros-fehér-zöld, lyukas zászlók miatt bírálta továbbra is az RMDSZ-t, ezúttal „a PSD-vel való összefonódásuk” miatt.

Szerinte a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek semmi keresnivalója nincs a parlamentben, mert „Románia érdekeivel ellentétes törvényjavaslatokat hoznak”.

Az AUR a Románok Egyesüléséért Szövetség (románul: Alianța pentru Unirea Românilor) rövidítése, amely egy 2019-ben alapított jobboldali, nemzeti-populista és euroszkeptikus román párt.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Parajd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő
Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Kétgólos hátrányból fordított, hosszabbításban verte a Coronát a GYHK
Kiürülő standok, fogyatkozó vásárlók: leáldozóban Körösfő híres kézműves-kereskedelme
Györgydeák Apor kettős diadala a thaiföldi csúcstornán
Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő
Székelyhon

45 ezer lejes kenőpénzt kért, 90 ezer eurót találtak nála – börtönbe került egy környezetvédelmi alapnál dolgozó felügyelő
Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Székelyhon

Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból
Kétgólos hátrányból fordított, hosszabbításban verte a Coronát a GYHK
Székely Sport

Kétgólos hátrányból fordított, hosszabbításban verte a Coronát a GYHK
Kiürülő standok, fogyatkozó vásárlók: leáldozóban Körösfő híres kézműves-kereskedelme
Krónika

Kiürülő standok, fogyatkozó vásárlók: leáldozóban Körösfő híres kézműves-kereskedelme
Györgydeák Apor kettős diadala a thaiföldi csúcstornán
Székely Sport

Györgydeák Apor kettős diadala a thaiföldi csúcstornán
Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Nőileg

Erő és szabadság a levegőben: a légtorna
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 26., hétfő

Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála!

Szeretettel várjuk önöket egy különleges estére, ahol a klasszikus zene és az elegancia találkozik a marosvásárhelyi Kultúrpalota színpadán!

Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála!
Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála!
2026. október 26., hétfő

Rendkívüli szimfonikus hangverseny Marosvásárhelyen – Pro Urbe-díjátadó gála!
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását

Elutasította hétfőn a bukaresti törvényszék a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) indítványát Călin Georgescu előzetes letartóztatásának 30 napos meghosszabbítására.

Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását
Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását
2026. október 26., hétfő

Úgy néz ki, hogy nem hosszabbítják meg Georgescu előzetes letartóztatását
2026. október 26., hétfő

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány

Az év első kilenc hónapjában 24,17 milliárd lejjel 78,3 milliárd lejre csökkent Románia államháztartási hiánya, ami a bruttó hazai termék (GDP) 3,81 százalékának felel meg – derül ki a pénzügyminisztérium hétfőn közzétett adataiból.

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
2026. október 26., hétfő

24,17 milliárd lejjel csökkent a költségvetési hiány
2026. október 26., hétfő

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást

A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
2026. október 26., hétfő

Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kiszámítható gazdasági környezetet ígért, és kijelentette, hogy jövőre nem emelik a munkavállalók és a vállalatok adóit.

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
2026. október 26., hétfő

Sorin Grindeanu azt ígéri, jövőre nem emelkednek a munkavállalók és a vállalatok adói
2026. október 26., hétfő

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal

A romániai felnőttek 31 százaléka nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal, 27 százaléka pedig abban bízik, hogy amitől tart, az nem következik be – derül ki a CURS felmérésének hétfőn közzétett eredményeiből.

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
2026. október 26., hétfő

A romániai felnőttek egyharmada nem foglalkozik az anyagi biztonságát fenyegető kockázatokkal
2026. október 26., hétfő

Nőtt a veszettséggócok száma

Huszonöt veszettséggóc van jelenleg Hargita megyében, az esetszámok az elmúlt napokban ugyanis tovább növekedtek, miután a laborba küldött veszettséggyanús minták többségének az elemzése pozitív eredményt hozott.

Nőtt a veszettséggócok száma
Nőtt a veszettséggócok száma
2026. október 26., hétfő

Nőtt a veszettséggócok száma
Hirdetés
2026. október 26., hétfő

900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
2026. október 26., hétfő

900.000 vásárlónak segített már iZi, az eMAG MI-n alapuló vásárlási asszisztense
2026. október 26., hétfő

Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz

Nicușor Dan hétfőn gratulált a szerb népnek és az Egyetemista Lista nevű diákmozgalomnak a vasárnapi „történelmi” parlamenti választásokhoz, amelyeken évtizedek óta nem látott részvételt jegyeztek.

Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz
Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz
2026. október 26., hétfő

Nicușor Dan is gratulált Szerbiának a „történelmi” parlamenti választásokhoz
2026. október 26., hétfő

Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés

Havazásra, havas esőre, esőre és megerősödő szélre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). A hegyvidéken helyenként akár 15 centiméteres hóréteg is kialakulhat, a széllökések sebessége pedig meghaladhatja az óránkénti 70 kilométert.

Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés
Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés
2026. október 26., hétfő

Havazás és erős szél lesz a hegyekben, szerda délig érvényes a meteorológiai figyelmeztetés
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!