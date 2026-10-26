Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta

Román zászlót tűzött ki a bezárt parajdi sóbánya bejáratához a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik parlamenti képviselője, Lucian Mușat.

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Az országjáráson levő politikus az akcióról videót is készített, amit Facebook-oldalán tett közzé.

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„Romániában vagyunk és nem Magyarországon” – mondta el bejelentkezésében az AUR politikusa, aki szerint a bánya 2025-ös katasztrófája után sokan maradtak megélhetés nélkül a térségben, mert nem jönnek a turisták.

Lucian Mușat az RMDSZ-t is bírálta. Szerinte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1990-óta „van hatalmon” Hargita megyében, és ott vannak a parlamentben is, a megye viszont ennek ellenére is szegény maradt. Az AUR parlamenti képviselője szerint az RMDSZ nem más, mint egy „zöldre festett” PSD.

A politikus Székelyudvarhelyről is bejelentkezett, ahol az éppen az 1956-os megemlékezések miatt kitett piros-fehér-zöld, lyukas zászlók miatt bírálta továbbra is az RMDSZ-t, ezúttal „a PSD-vel való összefonódásuk” miatt.

Szerinte a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek semmi keresnivalója nincs a parlamentben, mert „Románia érdekeivel ellentétes törvényjavaslatokat hoznak”.