Trikolórt tűzött ki a parajdi sóbánya bejáratához az AUR egyik politikusa, majd az RMDSZ-t is bírálta

Fotó: Lucian Mușat/Facebook
Román zászlót tűzött ki a bezárt parajdi sóbánya bejáratához a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) egyik parlamenti képviselője, Lucian Mușat.
2026. október 26., 14:482026. október 26., 14:48
2026. október 26., 15:412026. október 26., 15:41
Az országjáráson levő politikus az akcióról videót is készített, amit Facebook-oldalán tett közzé.
„Romániában vagyunk és nem Magyarországon” – mondta el bejelentkezésében az AUR politikusa, aki szerint a bánya 2025-ös katasztrófája után sokan maradtak megélhetés nélkül a térségben, mert nem jönnek a turisták.
Lucian Mușat az RMDSZ-t is bírálta. Szerinte a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 1990-óta „van hatalmon” Hargita megyében, és ott vannak a parlamentben is, a megye viszont ennek ellenére is szegény maradt. Az AUR parlamenti képviselője szerint az RMDSZ nem más, mint egy „zöldre festett” PSD.
A politikus Székelyudvarhelyről is bejelentkezett, ahol az éppen az 1956-os megemlékezések miatt kitett piros-fehér-zöld, lyukas zászlók miatt bírálta továbbra is az RMDSZ-t, ezúttal „a PSD-vel való összefonódásuk” miatt.
Szerinte a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek semmi keresnivalója nincs a parlamentben, mert „Románia érdekeivel ellentétes törvényjavaslatokat hoznak”.
Az AUR a Románok Egyesüléséért Szövetség (románul: Alianța pentru Unirea Românilor) rövidítése, amely egy 2019-ben alapított jobboldali, nemzeti-populista és euroszkeptikus román párt.
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