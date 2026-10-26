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Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

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A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

Székelyhon

2026. október 26., 15:152026. október 26., 15:15

Az alakulat hétfői közleménye szerint a testület azt vizsgálná, hogy

  • miként kezelik a hatóságok az illegális bevándorlást,

  • hogyan tartatják be a külföldiek romániai tartózkodására vonatkozó szabályokat, illetve

  • milyen intézkedéseket tesznek a külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények és az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók kizsákmányolása ellen.

A testület feladata lenne feltárni a jogszabályi és hatósági ellenőrzések hiányosságait, valamint javaslatokat kidolgozni a közrend és a nemzetbiztonság védelmére – ismerteti az Agerpres.

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Az AUR a kezdeményezést azzal indokolja, hogy 2022 és 2026 között jelentősen nőtt a Romániába érkező külföldi munkavállalók száma. Emellett több esetben tártak fel illegális tartózkodást, tiltott határátlépést, embercsempészetet és munkavállalók kizsákmányolását.

A határozattervezet indoklása szerint 2024-ben 2389 külföldi állampolgárt értek tetten, amikor illegálisan próbálta elhagyni Romániát.

2025 első hét hónapjában pedig mintegy 400 személyt fogtak el a román-magyar határ jogellenes átlépésére tett kísérlet közben.

A dokumentum kamionokban elrejtőző migránsokról, erőszakos bűncselekményekről és külföldi munkások kizsákmányolásával kapcsolatos nyomozásokról is beszámol. Utóbbi ügyekben

kényszermunka, személyes iratok visszatartása, testi bántalmazás és jogellenes fogva tartás gyanúja is felmerült.

Az AUR szerint ezért nemcsak az illetékes hatóságok, hanem a külföldi munkavállalókat foglalkoztató cégek és a munkaerő-közvetítők tevékenységét is ellenőrizni kell.

A javaslat szerint a 15 képviselőből álló vizsgálóbizottság elemezné a bűnözésre, az illegális migrációra és a külföldiek visszaküldésére vonatkozó hivatalos adatokat. Emellett megvizsgálná a Bevándorlási Főfelügyelőség és a határrendészet tevékenységét.

A testület dokumentumokat és jelentéseket kérhetne be, illetve meghallgathatná az illetékes intézmények képviselőit és más érintetteket.

A bizottságnak a megalakulásától számított 60 napon belül kellene elkészítenie jelentését.

Belföld
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