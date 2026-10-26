Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást

Fotó: Haáz Vince
A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).
Az alakulat hétfői közleménye szerint a testület azt vizsgálná, hogy
miként kezelik a hatóságok az illegális bevándorlást,
hogyan tartatják be a külföldiek romániai tartózkodására vonatkozó szabályokat, illetve
milyen intézkedéseket tesznek a külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények és az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók kizsákmányolása ellen.
A testület feladata lenne feltárni a jogszabályi és hatósági ellenőrzések hiányosságait, valamint javaslatokat kidolgozni a közrend és a nemzetbiztonság védelmére – ismerteti az Agerpres.
Az AUR a kezdeményezést azzal indokolja, hogy 2022 és 2026 között jelentősen nőtt a Romániába érkező külföldi munkavállalók száma. Emellett több esetben tártak fel illegális tartózkodást, tiltott határátlépést, embercsempészetet és munkavállalók kizsákmányolását.
2025 első hét hónapjában pedig mintegy 400 személyt fogtak el a román-magyar határ jogellenes átlépésére tett kísérlet közben.
A dokumentum kamionokban elrejtőző migránsokról, erőszakos bűncselekményekről és külföldi munkások kizsákmányolásával kapcsolatos nyomozásokról is beszámol. Utóbbi ügyekben
Az AUR szerint ezért nemcsak az illetékes hatóságok, hanem a külföldi munkavállalókat foglalkoztató cégek és a munkaerő-közvetítők tevékenységét is ellenőrizni kell.
A javaslat szerint a 15 képviselőből álló vizsgálóbizottság elemezné a bűnözésre, az illegális migrációra és a külföldiek visszaküldésére vonatkozó hivatalos adatokat. Emellett megvizsgálná a Bevándorlási Főfelügyelőség és a határrendészet tevékenységét.
A testület dokumentumokat és jelentéseket kérhetne be, illetve meghallgathatná az illetékes intézmények képviselőit és más érintetteket.
A bizottságnak a megalakulásától számított 60 napon belül kellene elkészítenie jelentését.
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