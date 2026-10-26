Parlamenti vizsgálóbizottságot hozna létre az AUR arra, hogy miként kezelik a romániai hatóságok a bevándorlást

A migráció kezelésének ellenőrzésével foglalkozó parlamenti vizsgálóbizottság létrehozását kezdeményezte a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR).

Székelyhon 2026. október 26., 15:152026. október 26., 15:15

Az alakulat hétfői közleménye szerint a testület azt vizsgálná, hogy miként kezelik a hatóságok az illegális bevándorlást,

hogyan tartatják be a külföldiek romániai tartózkodására vonatkozó szabályokat, illetve

milyen intézkedéseket tesznek a külföldi állampolgárok által elkövetett bűncselekmények és az Európai Unión kívülről érkező munkavállalók kizsákmányolása ellen. A testület feladata lenne feltárni a jogszabályi és hatósági ellenőrzések hiányosságait, valamint javaslatokat kidolgozni a közrend és a nemzetbiztonság védelmére – ismerteti az Agerpres. Hirdetés Az AUR a kezdeményezést azzal indokolja, hogy 2022 és 2026 között jelentősen nőtt a Romániába érkező külföldi munkavállalók száma. Emellett több esetben tártak fel illegális tartózkodást, tiltott határátlépést, embercsempészetet és munkavállalók kizsákmányolását.

A határozattervezet indoklása szerint 2024-ben 2389 külföldi állampolgárt értek tetten, amikor illegálisan próbálta elhagyni Romániát.

2025 első hét hónapjában pedig mintegy 400 személyt fogtak el a román-magyar határ jogellenes átlépésére tett kísérlet közben. A dokumentum kamionokban elrejtőző migránsokról, erőszakos bűncselekményekről és külföldi munkások kizsákmányolásával kapcsolatos nyomozásokról is beszámol. Utóbbi ügyekben

kényszermunka, személyes iratok visszatartása, testi bántalmazás és jogellenes fogva tartás gyanúja is felmerült.