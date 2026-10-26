Tűzoltókat támadtak meg oltás közben, rendőrök és csendőrök is kivonultak

Egy tűzoltó megsérült, miután a helyszínen tartózkodók rátámadtak a beavatkozó egységekre egy vasárnap esti tűzesetnél az Argeș megyei Ștefănești városában. Az agresszív helyiek egy tűzoltóautóban és egy jelöletlen rendőrautóban is kárt tettek.

Székelyhon 2026. október 26., 08:222026. október 26., 08:22 2026. október 26., 08:442026. október 26., 08:44

A pitești-i tűzoltóegység a Ștefănești városában, a Sticlelor utcában keletkezett tűz oltásához vonult ki. A beavatkozás közben azonban a helyszínen tartózkodók

agresszíven léptek fel a tűzoltókkal szemben és a tűzoltóautót is megrongálták

– számol be az Agerpres. Az Argeș megyei rendőrség tájékoztatása szerint az egyik tűzoltót feltehetően

egy eldobott kemény tárgy találta el.