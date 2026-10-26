Tűzoltókat támadtak meg oltás közben, rendőrök és csendőrök is kivonultak

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Egy tűzoltó megsérült, miután a helyszínen tartózkodók rátámadtak a beavatkozó egységekre egy vasárnap esti tűzesetnél az Argeș megyei Ștefănești városában. Az agresszív helyiek egy tűzoltóautóban és egy jelöletlen rendőrautóban is kárt tettek.
2026. október 26., 08:222026. október 26., 08:22
2026. október 26., 08:442026. október 26., 08:44
A pitești-i tűzoltóegység a Ștefănești városában, a Sticlelor utcában keletkezett tűz oltásához vonult ki. A beavatkozás közben azonban a helyszínen tartózkodók
– számol be az Agerpres. Az Argeș megyei rendőrség tájékoztatása szerint az egyik tűzoltót feltehetően
A sérültet a rohammentő-szolgálat (SMURD) munkatársai látták el, majd kórházba szállították kivizsgálásra.
A helyzet kezelésére a különleges akciók szolgálatának egységei, a rendőrség valamint csendőrök is a helyszínre érkeztek. Az incidensben érintett három személyt előállították, a hatóságok pedig folytatják a vizsgálatot a történtek pontos körülményeinek tisztázására.
Székelyföld-szerte őrtüzek gyújtásával jelezték a helyi közösségek vasárnap, Székelyföld Autonómiájának Napján, hogy a tájegység őshonos lakossága igényt tart a területi autonómiára és egy esetleges közigazgatási reform esetén egy régióba kíván tartozni.
Szeptemberben 12 003-an részesültek különnyugdíjban Romániában. A legtöbben bíróként és ügyészként vonultak nyugdíjba, ebben a kategóriában az átlagos juttatás meghaladta a 25 ezer lejt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár adataiból.
Airsoft fegyvert és egy ilyen játékokban használt gránátot vitt magával a gyulafehérvári rendőrségre egy 43 éves férfi, aki arra kérte az éppen szolgálatban lévő rendőrt, hogy lője le. A férfit 24 órára őrizetbe vették.
Holnaptól áttérünk a téli időszámításra, október 25-én hajnali 4 órakor 3 órára kell visszaállítani az óramutatókat.
Vizsgálatot indított a Brassó megyei rendőség, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyen az látható, hogy valakik két kölyökkutyát dobnak át egy állatmenhely kerítésén.
Alexandru Toadert, Tudorel Toader volt igazságügyi miniszter egyik fiát és a jászvásári Alexandru Ioan Cuza Egyetem tanárát előzetes letartóztatásba helyezték szombaton.
Huszonnégy éves fiatalember vesztette életét a szombat hajnali Brassó megyei balesetben – közölte a rendőrség.
Egy kamion és egy személyautó ütközött össze frontálisan a 11-es országúton, Brassó megyében szombaton reggel. A személyautó vezetője életét vesztette. A közúti forgalmat Prázsmár közelében leállították, a járműveket pedig elkerülőútra irányították.
Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.
Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.
szóljon hozzá!