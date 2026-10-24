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Keresik azt a két férfit, akik átdobtak a menhely kétméteres kerítésén két kutyakölyköt – videóval

• Fotó: Facebook/Adăpostul Public Brașov

Fotó: Facebook/Adăpostul Public Brașov

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Vizsgálatot indított a Brassó megyei rendőség, miután nyilvánosságra került egy videó, amelyen az látható, hogy valakik két kölyökkutyát dobnak át egy állatmenhely kerítésén. A két – eddig ismeretlen – személy autóval érkezett a menhelyhez, és annak ellenére, hogy a kapun egy telefonszám is fel van tüntetve, átdobták az állatokat a két méter magas kerítésen.

Székelyhon

2026. október 24., 20:252026. október 24., 20:25

Hivatalból indított eljárást a Brassó megyei állatvédelmi rendőrség, hogy azonosítsa azt a két férfit, akik átdobtak két kölyökkutyát az állatmenhely kétméteres kerítésén – közölte szombaton a Brassó megyei rendőrség.

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A felvételt a brassói menhely tette közzé Facebook-oldalán, a lakosság segítségét kérve azoknak a személyeknek az azonosításához, akik

a két méter magas kerítésen átdobva megsebesítették a kutyakölyköket.

A menhely közlése szerint az autó a nyilvános ügyfélfogadási időn kívül érkezett hozzájuk, a férfiak pedig nem csengettek és nem hívták fel a kapun feltüntetett telefonszámot sem. „Ugyanez a férfi egy másik személlyel együtt átdob két kölyökkutyát a két méter magas kerítésen, majd

Idézet
az autó elhajt, miután megszabadultak a problémától!”

– írja a News.ro hírportál a menhely posztjából idézve. A bejegyzésben hozzátették, hogy a két kutyakölyök jelenleg állatorvosi kezelés alatt áll.

Brassó megye
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