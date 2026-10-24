Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Szombat reggeli tragédia: életét vesztette a személyautó sofőrje, miután frontálisan ütközött egy kamionnal

Képünk illusztráció • Fotó: Tuchiluș Alex

Képünk illusztráció

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze frontálisan a 11-es országúton, Brassó megyében szombaton reggel. A személyautó vezetője életét vesztette. A közúti forgalmat Prázsmár közelében leállították, a járműveket pedig elkerülőútra irányították.

Székelyhon

2026. október 24., 09:532026. október 24., 09:53

2026. október 24., 09:562026. október 24., 09:56

A rendőrség Infotrafic tájékoztató központja küldte ki az értesítést, hogy baleset miatt leállították a forgalmat a Brassó és Kézdivásárhely közötti 11-es országúton, a Brassó megyei Prázsmár település térségében, miután

egy kamion és egy személygépkocsi frontális ütközése következtében a személyautó vezetője életét vesztette.

A forgalmat Szászhermány, Prázsmár és Farkasvágó irányába terelték el, a rendőrség közlése szerint a 11-es országúton a délelőtt folyamán állhat helyre a közlekedés.

Baleset Közlekedés Tragédia Brassó megye
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem
Elhunyt vitéz Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Vezéráldozattal járt a Corona győzelme
Elhunyt 102 éves korában a háromszéki Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Levenné a fölösleges terheket a csapatvezetők válláról az újdonsült Hargita megyei focielnök
A zene megszólít – csak időt kell adnunk neki 
Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem
Székelyhon

Nem akarják elengedni az igazgatónőt, de nem tudják megtartani sem
Elhunyt vitéz Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Székelyhon

Elhunyt vitéz Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Vezéráldozattal járt a Corona győzelme
Székely Sport

Vezéráldozattal járt a Corona győzelme
Elhunyt 102 éves korában a háromszéki Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Krónika

Elhunyt 102 éves korában a háromszéki Bartha Mihály, az utolsó úzvölgyi veterán
Levenné a fölösleges terheket a csapatvezetők válláról az újdonsült Hargita megyei focielnök
Székely Sport

Levenné a fölösleges terheket a csapatvezetők válláról az újdonsült Hargita megyei focielnök
A zene megszólít – csak időt kell adnunk neki 
Nőileg

A zene megszólít – csak időt kell adnunk neki 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 23., péntek

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról

Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról
Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról
2026. október 23., péntek

Ahol a hősöket nem felejtik, mindig lesznek újak – egyre többen emlékeznek meg Marosvásárhelyen is az ötvenhatosokról
Hirdetés
2026. október 23., péntek

A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen

Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.

A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen
A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen
2026. október 23., péntek

A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen
2026. október 23., péntek

Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost

Csíkszereda városa posztumusz Pro Urbe díjjal ismeri el Basa János életművét – adta hírül péntek este Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost
Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost
2026. október 23., péntek

Posztumusz Pro Urbe díjjal tünteti ki a csíkszeredai városvezetés Basa Jánost
2026. október 23., péntek

Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában

Hetven évvel az 1956-os magyar forradalom után Csíkszeredában is közösen hajtottak fejet a forradalmárok emléke előtt. A megemlékezésen zene, történelmi felvételeket idéző hologramok, ünnepi beszédek és egyházi áldás hangzott el.

Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában
Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában
2026. október 23., péntek

Gyertyákkal és közös emlékezéssel tisztelegtek 1956 hősei előtt Csíkszeredában
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön

Felemelő ünnepségen emlékezett a mintegy kétszáz sepsiszentgyörgyi az 56-os hősök áldozatára a művészeti líceum melletti emlékparkban. A felszólalók beszédeiből ugyanaz a gondolat köszönt vissza: az eszmét, a lángot vinnünk kell tovább.

Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
2026. október 23., péntek

Emléküket, harcukat és hitüket vinnünk kell tovább – az 56-os hősökre emlékeztek Sepsiszentgyörgyön
2026. október 23., péntek

Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének

Az 1956-os forradalom egész világot megrengető voltáról, Magyarország szabadságának mostani megőrzéséről is beszéltek a felszólalók a Fidesz és a KDNP közös megemlékezésén a budapesti Bem téren, ahol Hankó Balázs levelét is felolvasták.

Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének
Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének
2026. október 23., péntek

Fidesz-KDNP: meg akarunk maradni magyaroknak, a szabadság nemzetének
2026. október 23., péntek

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél

Fáklyás felvonulással és ünnepi műsorral emlékeztek meg Gyergyószentmiklóson az 1956-os magyar forradalom hőseiről. A Szent István térről a főtéri parkba tartó emlékezők a hetven évvel ezelőtti tüntetőkhöz hasonló transzparensekkel vonultak.

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél
A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél
2026. október 23., péntek

A bátorság nem a félelem hiánya, hanem az a pillanat, amikor valami fontosabbá válik a félelmünknél
Hirdetés
2026. október 23., péntek

Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig

Radu Marinescu igazságügyi miniszter pénteken bejelentette, határozott intézkedéseket rendelt el, hogy az év végéig legalább 500 új börtönférőhely létesüljön.

Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig
Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig
2026. október 23., péntek

Intézkedik a miniszter, növelni fogják a börtönkapacitásokat év végéig
2026. október 23., péntek

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője

Harminckilenc vádlottat ítélt el a Ialomița megyei törvényszék a két halálos áldozatot követelő tavalyi urziceni-i fegyveres összecsapás ügyében.

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője
Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője
2026. október 23., péntek

Életfogytiglani börtönbüntetést kapott az urziceni-i véres összecsapás két embert lelövő résztvevője
2026. október 23., péntek

Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében

Telefonon jelentették a hatóságoknak, hogy a Maros megyei Csatófalva külterületén megtámadott a medve egy juhait legeltető huszonéves férfit.

Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében
Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében
2026. október 23., péntek

Fiatal juhászra támadt a medve Maros megyében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!