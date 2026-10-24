Szombat reggeli tragédia: életét vesztette a személyautó sofőrje, miután frontálisan ütközött egy kamionnal

Egy kamion és egy személyautó ütközött össze frontálisan a 11-es országúton, Brassó megyében szombaton reggel. A személyautó vezetője életét vesztette. A közúti forgalmat Prázsmár közelében leállították, a járműveket pedig elkerülőútra irányították.

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A rendőrség Infotrafic tájékoztató központja küldte ki az értesítést, hogy baleset miatt leállították a forgalmat a Brassó és Kézdivásárhely közötti 11-es országúton, a Brassó megyei Prázsmár település térségében, miután

egy kamion és egy személygépkocsi frontális ütközése következtében a személyautó vezetője életét vesztette.