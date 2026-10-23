A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen

Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.
Fotó: László Ildikó
Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.
A szép számban összegyűlt emlékezők előbb az Üldözöttek és áldozatok emlékművénél rótták le tiszteletüket, majd fáklyákkal vonultak a Márton Áron térre. A műsor előtt Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, valamint Várnai Szabolcs, aki Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében mondott emlékező beszédet.
Fotó: László Ildikó
Szakács-Paál István az 1956-os forradalmárok és Márton Áron püspök példáját állította párhuzamba. Mint rámutatott, bár más élethelyzetben és más eszközökkel, de ugyanazért az igazságért álltak ki:
A polgármester szerint az erdélyi magyarság különösen közel érzi magához az 1956-os forradalom örökségét, hiszen a magyarországi események híre
Beszédében hangsúlyozta, hogy a forradalom erkölcsi győzelmét nem lehet elvenni, a hősök bátorsága pedig ma is erőt adhat a közösségnek.
mert ez az út vezet az emberi méltóság, a szabadság és a nemzeti megmaradás felé” – fogalmazott Szakács-Paál István.
Fotó: László Ildikó
A polgármester a szülőföldhöz való ragaszkodás és a közösségért vállalt felelősség jelentőségét is kiemelte. Szerinte
a magyar nyelv szeretetével, a hittel és az összetartozás erősítésével együtt.
Várnai Szabolcs Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében arra emlékeztetett, hogy
Felidézte, hogy a forradalom szabadság iránti vágya a Kárpátokon túlra is eljutott: az erdélyi egyetemeken és a székelyföldi iskolákban is hatott a fiatalokra. A megtorlások során Magyarországon és Erdélyben egyaránt meghurcolták azokat, akik kiálltak a szabadság és a szolidaritás mellett.
Fotó: László Ildikó
A konzul szerint 1956 legfontosabb tanulsága nem a fegyveres harc kimenetelében, hanem a szabadságért küzdők erkölcsi fölényében rejlik. Úgy fogalmazott,
Várnai Szabolcs kitért arra is, hogy az 1956-os forradalom jelentős hatást gyakorolt a nyugati világra, és
Az évforduló kapcsán hangsúlyozta: a következő nemzedékeknek is tovább kell adni a szabadság szeretetét, az összetartozás értékét és a kitartás példáját.
Fotó: László Ildikó
A beszédeket követően az Én népem című folkoperával folytatódott a megemlékezés. Az előadás Márton Áron életének meghatározó állomásait és örökségét idézi meg a népzene, az egyházi dallamok, a kortárs zenei világ, a néptánc és a színpadi látvány ötvözésével.
Márton Áron püspök példája az 1956-os forradalom hőseinek történetével is összekapcsolódott az este során:
A megemlékezés üzenete így nemcsak a múlt felidézése volt, hanem annak hangsúlyozása is, hogy az elődök örökségének megőrzése és továbbadása a jelen nemzedékeinek felelőssége.
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Fotó: László Ildikó
Ökumenikus közösségben ünnepelt a marosvásárhelyi magyarság október 23-án este. Előbb a Keresztelő Szent János Plébánián hajtottak fejet az 1956-os forradalom hősei és a szabadság eszméje előtt, majd fáklyákkal a kezükben vonultak a Várudvarba.
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