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A szabadság és a megmaradás üzenetével emlékeztek 1956-ra Székelyudvarhelyen

Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.

Bencze Emese

2026. október 23., 22:372026. október 23., 22:37

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Hetven év távlatából is a szabadság, az igazság és a nemzeti megmaradás üzenetét hordozza 1956. hangzott el Székelyudvarhelyen, ahol a forradalom hősei, valamint Márton Áron püspök öröksége előtt is tisztelegtek október 23-án.

Bencze Emese

2026. október 23., 22:372026. október 23., 22:37

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A szép számban összegyűlt emlékezők előbb az Üldözöttek és áldozatok emlékművénél rótták le tiszteletüket, majd fáklyákkal vonultak a Márton Áron térre. A műsor előtt Szakács-Paál István, Székelyudvarhely polgármestere, valamint Várnai Szabolcs, aki Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében mondott emlékező beszédet.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A szabadság és az emberi méltóság közös öröksége

Szakács-Paál István az 1956-os forradalmárok és Márton Áron püspök példáját állította párhuzamba. Mint rámutatott, bár más élethelyzetben és más eszközökkel, de ugyanazért az igazságért álltak ki:

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a hit, a szabadság és az emberi méltóság védelméért.

A polgármester szerint az erdélyi magyarság különösen közel érzi magához az 1956-os forradalom örökségét, hiszen a magyarországi események híre

a határokon túl élő magyar közösségeknek is reményt adott.

Beszédében hangsúlyozta, hogy a forradalom erkölcsi győzelmét nem lehet elvenni, a hősök bátorsága pedig ma is erőt adhat a közösségnek.

Idézet
A megalkuvás helyett az igazság útja az, amely nemzedékeken át képes erőt, hitet és tartást adni egy közösségnek,

mert ez az út vezet az emberi méltóság, a szabadság és a nemzeti megmaradás felé” – fogalmazott Szakács-Paál István.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A polgármester a szülőföldhöz való ragaszkodás és a közösségért vállalt felelősség jelentőségét is kiemelte. Szerinte

nem elég megőrizni az elődöktől kapott örökséget, azt a következő nemzedékeknek is tovább kell adni,

a magyar nyelv szeretetével, a hittel és az összetartozás erősítésével együtt.

Hetven év távlatából is üzen 1956

Várnai Szabolcs Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának képviseletében köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében arra emlékeztetett, hogy

1956 nem csupán a történelemkönyvek lapjain élő esemény, hanem ma is érvényes iránytű a magyar közösségek számára.

Felidézte, hogy a forradalom szabadság iránti vágya a Kárpátokon túlra is eljutott: az erdélyi egyetemeken és a székelyföldi iskolákban is hatott a fiatalokra. A megtorlások során Magyarországon és Erdélyben egyaránt meghurcolták azokat, akik kiálltak a szabadság és a szolidaritás mellett.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

A konzul szerint 1956 legfontosabb tanulsága nem a fegyveres harc kimenetelében, hanem a szabadságért küzdők erkölcsi fölényében rejlik. Úgy fogalmazott,

bár a forradalmat a nyers erőszak eltaposta, szellemileg és erkölcsileg mégis a magyar nép győzött.

Várnai Szabolcs kitért arra is, hogy az 1956-os forradalom jelentős hatást gyakorolt a nyugati világra, és

hozzájárult a kommunista rendszer megítélésének megváltozásához.

Az évforduló kapcsán hangsúlyozta: a következő nemzedékeknek is tovább kell adni a szabadság szeretetét, az összetartozás értékét és a kitartás példáját.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Márton Áron életét idézte meg az Én népem folkopera

A beszédeket követően az Én népem című folkoperával folytatódott a megemlékezés. Az előadás Márton Áron életének meghatározó állomásait és örökségét idézi meg a népzene, az egyházi dallamok, a kortárs zenei világ, a néptánc és a színpadi látvány ötvözésével.

Márton Áron püspök példája az 1956-os forradalom hőseinek történetével is összekapcsolódott az este során:

mindkettő a hit, a lelkiismeret, a szabadság és az emberi méltóság melletti kiállás fontosságára emlékeztet.

A megemlékezés üzenete így nemcsak a múlt felidézése volt, hanem annak hangsúlyozása is, hogy az elődök örökségének megőrzése és továbbadása a jelen nemzedékeinek felelőssége.

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

• Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
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