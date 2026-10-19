Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik tanulótársára

Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.

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Egy besztercei oktatási intézmény hetedik osztályos tanulója késsel megtámadott egy tanárnőt és egy másik diákot – értesítették a hatóságokat a 112-n hétfőn reggel kilenc óra előtt nem sokkal.

A támadó diákot a rendőrök ártalmatlanították, és jelenleg hatósági őrizetben van.

A két sérültet a megyei mentőszolgálat mentőegységei vették át, és orvosi ellátásban részesítették őket – írja az Agerpres hírügynökség a Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.

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A katasztrófavédelem közlése szerint két embert, egy nőt és egy kiskorút vettek át a mentőegységek, és a besztercei kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállították kivizsgálásra és szakorvosi ellátásra. Emellett több diáknál pánik és ijedtség jelei mutatkoztak, ezért kiegészítésként további egységeket, köztük egy több sérült szállítására alkalmas speciális járművet is a helyszínre vezényeltek – közölte még a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem.