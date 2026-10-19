Késsel támadt egy diák egy tanárnőre és az egyik tanulótársára

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Késsel támadt egy tanárnőre és megsebesítette egyik diáktársát is egy hetedik osztályos tanuló a besztercei Ștefan cel Mare-iskolában. A támadó diákot a rendőrök tartóztatták fel.
2026. október 19., 10:332026. október 19., 10:33
2026. október 19., 11:232026. október 19., 11:23
Egy besztercei oktatási intézmény hetedik osztályos tanulója késsel megtámadott egy tanárnőt és egy másik diákot – értesítették a hatóságokat a 112-n hétfőn reggel kilenc óra előtt nem sokkal.
A két sérültet a megyei mentőszolgálat mentőegységei vették át, és orvosi ellátásban részesítették őket – írja az Agerpres hírügynökség a Beszterce-Naszód Megyei Rendőr-főkapitányság közlésére hivatkozva.
A katasztrófavédelem közlése szerint két embert, egy nőt és egy kiskorút vettek át a mentőegységek, és a besztercei kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállították kivizsgálásra és szakorvosi ellátásra. Emellett több diáknál pánik és ijedtség jelei mutatkoztak, ezért kiegészítésként további egységeket, köztük egy több sérült szállítására alkalmas speciális járművet is a helyszínre vezényeltek – közölte még a Beszterce-Naszód megyei katasztrófavédelem.
Ilie Bolojan bejelentette, hogy vasárnap este aláírta a támogatási megállapodást Luca Niculescu kijelölt miniszterelnökkel, amelyben rögzítették a feltételeket, amelyek vállalása esetén a PNL frakciói megszavazzák a javasolt kormányt a parlamentben.
Noha alábbhagytak a hajnali fagyok, de egyéb őszi jellemzőből kapunk bőven: borús, ködös, csapadékos reggellel indul a hét.
Modern térben, interaktív kiállítással várja látogatóit a kommunizmus korszakát bemutató sepsiszentgyörgyi Vörös Csillag Múzeum. Hivatalos megnyitóját neves vendégek társaságában tartják szerda délután.
A megyei főállatorvos szerint most van a csúcson a veszettség terjedése a megyében, az elmúlt napokban több új eset is történt Csíkszéken. Már a juhokat és a lovakat is oltják veszettség ellen.
A Gyergyóditróhoz tartozó Orotván és a Marosfőhöz tartozó Vaslábon figyelmeztették Ro-Alert üzenetben a lakókat medve jelenléte miatt vasárnap este.
Luca Niculescu kijelölt miniszterelnök vasárnap találkozott leendő kormányának miniszterjelöltjeivel, akikkel a kormányprogramról és az abban foglalt intézkedések gyakorlati megvalósításáról egyeztetett.
Másodpercenként 1250-ről 1300 köbméterre emelkedett a Duna vízhozama vasárnap a romániai belépési pontnál, Báziásnál, és továbbra is jelentősen elmarad a másodpercenként 3900 köbméteres októberi sokéves átlagtól.
Csaknem 15,5 millióan utaztak vonattal Romániában 2026 második negyedévében, 5,8 százalékkal kevesebben, mint az előző év azonos időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).
Erdély számíthat Magyarország támogatására, testvéri jelenlétére – jelentette ki Tarr Zoltán erdélyi látogatásán, a Madarasi Hargitán. Három célkitűzést fogalmazott meg ezzel kapcsolatban a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
A barátságtalan idő – sűrű köd, alig 6–7 Celsius-fok – sem tartotta vissza a motorosokat, sokan érkeztek október 18-án a Hármaskereszthez, hogy a szezonzáró áldáson együtt adjanak hálát az elmúlt hónapokért.
szóljon hozzá!