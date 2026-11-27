Ilyen szerelvények közlekednek
Fotó: Interregional Călători/Facebook
Egy kolozsvári magántulajdonú vasúttársaság új vonatjáratot indít Brassó és Kolozsvár között, amely több székelyföldi várost érint. Az első szerelvény november 29-én, vasárnap indul útnak.
Brassótól Kolozsvárig, illetve a visszaúton közlekedik naponta egyszer az a korszerű elektromos motorvonat, amelyet a kolozsvári Interregional Călători vasúttársaság helyez üzembe november 29-től.
Az IR 16541-es jelzésű gyorsvonat reggel 6.51 órakor indul Brassóból, 7.18-kor érkezik Sepsiszentgyörgyre, 7.54-kor Tusnádfürdőre, 8.31-kor Csíkszeredába, 9.30-kor Gyergyószentmiklósra, majd Maroshévíz, Déda, Dés és Szamosújvár érintésével 14.28 órakor fut be Kolozsvárra. Visszafelé 15.23-kor indul, és 23.09-kor érkezik Brassóba.
Jegyet váltani a vasúttársaság honlapján lehet.
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