Nicușor Dan pénteken kijelentette: nem tudja garantálni, hogy 2027-ben a béreket és a nyugdíjakat is emelik.

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Az államfő a brüsszeli sajtótájékoztatóján nemmel válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy tud-e erre biztosítékot adni – írja az Agerpres.

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Nicușor Dan szerint mindenki abban érdekelt, hogy a parlament még decemberben fogadja el a 2027-es költségvetést. De hangsúlyozta, hogy Romániának tartania kell a vállalt deficitcélt, és