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Nicușor Dan pénteken kijelentette: nem tudja garantálni, hogy 2027-ben a béreket és a nyugdíjakat is emelik.
2026. november 27., 14:242026. november 27., 14:24
2026. november 27., 14:312026. november 27., 14:31
Az államfő a brüsszeli sajtótájékoztatóján nemmel válaszolt arra az újságírói kérdésre, hogy tud-e erre biztosítékot adni – írja az Agerpres.
Nicușor Dan szerint mindenki abban érdekelt, hogy a parlament még decemberben fogadja el a 2027-es költségvetést. De hangsúlyozta, hogy Romániának tartania kell a vállalt deficitcélt, és
Az államfő szerint a pénzügyminisztérium már bekérte az állami intézmények költségvetési igényeit, amelyek azonban meghaladják a pénzügyi lehetőségeket. A jövő évi költségvetésről szóló érdemi egyeztetések most kezdődnek, és várhatóan két-három hétig tartanak – tette hozzá.
Nicușor Dan szerint „semmi újat nem hoz” a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) jelentése a 2024-es elnökválasztás érvénytelenítéséről, az alkotmánybíróság akkori határozata pedig nagyon jól megindokolt döntés volt.
Az energiaügyi minisztérium javaslata szerint 2027. április 1-jétől 2028. március 31-éig megawattóránként 120 lejes hatósági áron biztosítanák a hazai termelésből a lakossági fogyasztáshoz és a lakossági távhő előállításához szükséges földgázt.
Fokozott óvatosságra intik a hegyimentők azokat a turistákat, akik a december elsejei hosszú hétvégét a hegyekben töltik.
A pedagógusképzés nem merül ki az elméletben, de a gyermekekkel végzett munkához a közoktatáson túlmutató szakmai tapasztalat is kell. A székelyföldi tanítóképzősök a módszertani ismereteken kívül számos szervezetnél szereznek emberismeretet.
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Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken kiadott előrejelzése szerint havazás, havas eső, jegesedés, erős szél és jelentős lehűlés várható vasárnap estig Romániában.
Közel egymillió euró értékű pirotechnikai eszközt foglaltak le a rendőrök egy nagyszabású országos akció során. Összesen 158 helyszínen tartottak házkutatást, több mint száz személyt vittek be kihallgatásra.
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Mindössze két hét telt el azóta, hogy valaki elvitte a 6/49-es lottó közel egymillió eurós főnyereményét, csütörtökön pedig ismét gazdára talált a legnagyobb nyeremény. Érdekesség, hogy ezúttal is Călărași megyében adták fel a nyertes szelvényt.
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