Maróanyagot tartalmazó tartálynál történt szivárgás hétfőn este a csíkszeredai sörgyárban, az eset során három férfi szenvedett égési sérüléseket – közölte a Hargita megyei katasztrófavédelem.

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A 112-es segélyhívószámra érkezett bejelentés szerint maró hatású anyag szivárgott egy tartályból a sörgyárban – derült ki a közleményből. Az esethez egy rohammentővel és egy tűzoltóautóval siettek a katasztrófavédelem munkatársai, ugyanakkor két mentőszolgálati egység (orvossal együtt) is csatlakozott a mentéshez.

A helyszínen három sérültet találtak:

egy 25 éves férfit, aki elsőfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán, a hátán és az alsó végtagján,

egy 56 éves férfit, aki szintén elsőfokú égési sérüléseket szenvedett az arcán és az alsó végtagján,

valamint egy 47 éves férfit, akinek elsőfokú égési sérülései vannak az arcán.

A sérülteket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba szállították. A tűzoltók jelenleg is dolgoznak a maróanyag semlegesítésén.