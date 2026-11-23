Călin Georgescu a bukaresti rendőrségi fogdából való hétfő esti távozásakor megköszönte „ellenségeinek, gyalázóinak és a körülötte lévő júdásoknak”, hogy árulásukkal közelebb vitték Istenhez.

Székelyhon 2026. november 23., 19:562026. november 23., 19:56

„Szeretnék köszönetet mondani ellenségeimnek, gyalázóimnak, a körülöttem lévő júdásoknak, a gyáváknak, akik az első kakasszóra elárultak, vagyis elhagytak. Nagyon közel vittek Istenhez, ezért nagyon hálás vagyok nekik. Mindannyiuknak megbocsátok, és Isten tökéletes igazságosságára bízom őket” – mondta az őt éljenző több tucatnyi támogatójának. Amikor egy újságíró arról kérdezte, milyen volt a fogdában, Georgescu azt válaszolta, hogy ő nem volt fogságban. „Sajnálom, hogy ellent kell mondanom, de

nem voltam fogságban. A páratlan Petre Țuțeát parafrazálva: csupán bezárták mögöttem az ajtót. Isten szabad embernek teremtett,

és szabad maradok most és a túlvilágon is” – idézi a volt államelnökjelöltet az Agerpres hírügynökség. Hirdetés Georgescu köszönetet mondott családjának, támogatóinak és azoknak az újságíróknak is, akik szerinte „ nem az ő ügyét, hanem a román nép ügyét” védték. A volt államfőjelölt

továbbra is ártatlannak vallotta magát, az ellene indított büntetőeljárásokat pedig politikai indíttatásúnak nevezte.

„Természetesen ártatlan vagyok már nem is tudom, hányadik politikailag fabrikált ügyben, ami érthető egy diktatúrában” – jegyezte meg. Hozzátette: szerinte Románia csak akkor születhet újjá, ha „Isten hite és törvényei szerint” vezetik, és olyan vezetője lesz, „aki szolgálni jön, nem azért, hogy őt szolgálják”.