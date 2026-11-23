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Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
Călin Georgescu a bukaresti rendőrségi fogdából való hétfő esti távozásakor megköszönte „ellenségeinek, gyalázóinak és a körülötte lévő júdásoknak”, hogy árulásukkal közelebb vitték Istenhez.
„Szeretnék köszönetet mondani ellenségeimnek, gyalázóimnak, a körülöttem lévő júdásoknak, a gyáváknak, akik az első kakasszóra elárultak, vagyis elhagytak. Nagyon közel vittek Istenhez, ezért nagyon hálás vagyok nekik. Mindannyiuknak megbocsátok, és Isten tökéletes igazságosságára bízom őket” – mondta az őt éljenző több tucatnyi támogatójának.
Amikor egy újságíró arról kérdezte, milyen volt a fogdában, Georgescu azt válaszolta, hogy ő nem volt fogságban. „Sajnálom, hogy ellent kell mondanom, de
és szabad maradok most és a túlvilágon is” – idézi a volt államelnökjelöltet az Agerpres hírügynökség.
Georgescu köszönetet mondott családjának, támogatóinak és azoknak az újságíróknak is, akik szerinte „ nem az ő ügyét, hanem a román nép ügyét” védték. A volt államfőjelölt
„Természetesen ártatlan vagyok már nem is tudom, hányadik politikailag fabrikált ügyben, ami érthető egy diktatúrában” – jegyezte meg. Hozzátette: szerinte Románia csak akkor születhet újjá, ha „Isten hite és törvényei szerint” vezetik, és olyan vezetője lesz, „aki szolgálni jön, nem azért, hogy őt szolgálják”.
A bukaresti ítélőtábla hétfőn jogerősen elrendelte Georgescu házi őrizetbe helyezését abban az ügyben, amelyben egy üzletember 1,1 millió eurós megkárosításával vádolják. A volt államfőjelölt szeptember 29. óta volt előzetes letartóztatásban.
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