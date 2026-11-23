Fotó: Pinti Attila
Erős hőmérséklet-ingadozások és szinte mindennapos csapadék várható a következő két hétben az ország nagy részén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 23. és december 6. közötti előrejelzéséből.
A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben keddtől néhány napig csökken a hőmérséklet, a nappali maximumok átlaga 0 fok körül, az éjszakai minimumoké mínusz 4 fok körül alakulhat. Ezután a hét végéig enyhülés várható, 6 fok körüli nappali csúcshőmérséklettel. Jövő héten ismét fokozatos lehűlés következik, és a kéthetes időszak végén napközben 0 és mínusz 1, éjszaka mínusz 6 fok körüli értékek várhatók.
Jelentősebb csapadékmennyiség november 28-án és 29-én várható.
A hegyvidéken keddtől néhány nap alatt a nappali csúcshőmérsékletek átlaga mínusz 7, az éjszakai minimumoké mínusz 10 fokig süllyedhet. Ezután a hét végéig enyhülés várható, napközben 1, éjszaka mínusz 2 fok körüli átlagokkal. Jövő héten ismét fokozatos lehűlés következik, a kéthetes időszak végén a nappali maximumok átlaga mínusz 4, az éjszakai minimumoké mínusz 10 fok körül alakulhat.
nagyobb mennyiség főként november 28-29-én hullhat – ismerteti az előrejelzést az Agerpres.
Országos egyeztetéssorozatot indít a Szociáldemokrata Párt (PSD), hogy ismertesse a lakossággal és a polgármesterekkel a kisebb települések önkéntes összevonásának előnyeit.
A benzin literenkénti ára 9 lej, a gázolajé pedig 10,5 lej alá csökkent, miután a piacvezető OMV Petrom hétfőn délben 7 banival mérsékelte az üzemanyagok árát. Utoljára négy jónappal ezelőtt, július végén tankolhattunk hasonló áron benzint.
Több mint 15 órája tart a brassópojánai szállodában kitört tűz oltása, a helyszínen több mint 100 tűzoltó dolgozik.
Lehavazott a Libán-tetőn, ahol így már téli útviszonyok között kell közlekedniük az autósoknak. A 138-as megyei út hegyvidéki szakasza ilyenkor rendszeresen nehezebben járható, ezért újra felmerült a kérdés, mennyire biztonságos az áthaladás.
A havazás és a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt hétfő délelőtt 10 óra 30 perctől lezárták a forgalom elől a Transzalpina (67C jelzésű országút) magashegyi út Obârșia Lotrului és Curpăt közötti, 18 kilométeres szakaszát.
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Mintegy 150 embert menekítettek ki a brassópojánai szállodából, ahol vasárnap este tűz ütött ki. A lángok körülbelül 2000 négyzetméteres területre terjedtek ki, de személyi sérülés nem történt.
A Máramarosi-havasokon át Romániába jutott két ukrán állampolgárt mentettek ki vasárnap a hegyimentők, zord időjárási körülmények között.
Tűz ütött ki vasárnap este egy brassópojánai szállodában. A lángok az épület tetőterében és homlokzatán csaptak fel, mintegy 300 négyzetméteres területen. Négy megyéből, köztük Háromszékről is tűzoltókat riasztottak a helyszínre.
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