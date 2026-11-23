Erős hőmérséklet-ingadozások és szinte mindennapos csapadék várható a következő két hétben az ország nagy részén – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) november 23. és december 6. közötti előrejelzéséből.

Székelyhon 2026. november 23., 14:502026. november 23., 14:50

A hétfőn közzétett prognózis szerint Erdélyben keddtől néhány napig csökken a hőmérséklet, a nappali maximumok átlaga 0 fok körül, az éjszakai minimumoké mínusz 4 fok körül alakulhat. Ezután a hét végéig enyhülés várható, 6 fok körüli nappali csúcshőmérséklettel. Jövő héten ismét fokozatos lehűlés következik, és a kéthetes időszak végén napközben 0 és mínusz 1, éjszaka mínusz 6 fok körüli értékek várhatók.

Szinte mindennap lehet csapadék, amely fokozatosan egyre inkább havazássá alakul át.

Jelentősebb csapadékmennyiség november 28-án és 29-én várható. Hirdetés A hegyvidéken keddtől néhány nap alatt a nappali csúcshőmérsékletek átlaga mínusz 7, az éjszakai minimumoké mínusz 10 fokig süllyedhet. Ezután a hét végéig enyhülés várható, napközben 1, éjszaka mínusz 2 fok körüli átlagokkal. Jövő héten ismét fokozatos lehűlés következik, a kéthetes időszak végén a nappali maximumok átlaga mínusz 4, az éjszakai minimumoké mínusz 10 fok körül alakulhat.

A hegyekben szinte az egész időszakban várható csapadék, többnyire havazás formájában,