Marosvásárhely belvárosában, több reklámpannó van. Egy ilyen szokatlan molinó is megjelent

Megjelent Marosvásárhelyen egy román nyelvű molinó az „Isus e rege” (Jézus a király) felirattal, amely gyorsan vitát váltott ki a közösségi oldalakon. A szociológus szerint a vallás közösségi jelenléte nem mond ellent a térség társadalmi meggyőződésének.

Simon Virág 2026. november 23., 14:152026. november 23., 14:15

Marosvásárhelyen a régi postapalota melletti tömbházon napokban jelent meg egy román nyelvű molinó az „Isus e rege” felirattal.

A molinóról készült kép gyorsan elterjedt a közösségi oldalakon, ahol a vallás közösségi jelenlétéről élénk vita indult.

Sántha Ágnes szerint a szekularizáció miatt a vallás az elmúlt 70 évben a közéletben és az egyéni életben is veszített jelentőségéből.

A szociológus szerint a kutatások alapján a társadalom akár háromnegyede istenhívőnek tartja magát, ezért az üzenet összhangban állhat a többségi világnézettel.

Egyelőre nem tudni, ki helyezte ki a nem hivatalos reklámfelületen futó molinót, amelyhez az ott lakók beleegyezése is szükséges lehetett. Marosvásárhelyen, a régi postapalota melletti tömbházon jelent meg a napokban egy óriási molinó, amelyen három szó olvasható román nyelven: Isus e rege – Jézus a király. A közösségi oldalakon szinte azonnal megjelent a kép, és

valóságos kommentcunami indult el.

Sántha Ágnes szociológussal arról beszélgettünk, hogy helye van-e a közösségi terekben, a közbeszédben a vallásnak és a hitnek, vagy ahogy egyesek állítják, ez magánügy. A vallás helye A szociológus emlékeztetett arra, hogy már a görög demokráciában, a poliszban is a polgárok kiváltsága volt a közügyek nyilvános és demokratikus megvitatása. Szerinte ez alapozta meg a mai nyílt társadalmakat is, ahol bármilyen kérdés megvitatására lehetőség nyílik. Hirdetés „Való igaz, hogy az elmúlt 70 év nagyjából arról szólt, hogy a vallást, az egyházakat üldözőbe vették, és hogyha nem is a hivatalos szervek üldözték, mint mondjuk a 40 év kommunizmus alatt, akkor tulajdonképpen a modernitás és a modern társadalom folytatta, nem hivatalos módon azt a leszámolást a vallásos világképpel, amit már a kommunizmus is elkezdett. Illetve már

a tudományok, különösen a természettudományok fejlődésével, a technológia tökéletesedésével egyre inkább a vallásközpontú, Isten-központú társadalom képe kezdett kiszorulni az emberek tudatából.”

A vallás kiszorult a közéletből, ezt szekularizációnak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy a vallás nemcsak a közéletben és a társadalomban kezdte elveszíteni a jelentőségét, hanem az emberek egyéni életében is.

A Fekete péntekről szóló reklám senkit nem zavar Fotó: Haáz Vince

Mit mutatnak a kutatások? Sántha Ágnes arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy a kutatások szerint a vallásosság a román többségi társadalomban, de a romániai magyar társadalomban is a mai viszonyokhoz képest viszonylag erős.

A társadalom nagyobb része, akár háromnegyede is, istenhívőnek tekinti magát: vagy az egyház tanítását követi, vagy a maga módján hisz.

„Most, nálunk a keresztény vallások vannak többségben, túlnyomó többségben, úgyhogy egy Jézus nevét tartalmazó molinó megjelenése a keresztények önérzetét biztosan nem sérti. Kevesen vannak más felekezetűek, annyira kevesen, hogy tulajdonképpen statisztikailag jelentéktelen a számuk nálunk még, és igazán a vallástalan vagy esetleg ateista világnézetű személyek lehetnek azok, akik ezáltal esetleg kirekesztve érezhetik magukat.

Ez a plakát összhangban van az emberek túlnyomó többségének a világnézetével.”

A szociológus szerint az is okozhatta egyesek felháborodását, hogy túl meghökkentő volt egy ilyen tömör és egyszerű, a vallásosságot megerősíteni próbáló üzenetet óriási plakáton látni ott, ahol eddig inkább mosóporreklámok vagy nagyáruházak hirdetései jelentek meg.

Jól látható az felirat, ami advent közeledtével jelent meg Marosvásárhelyen Fotó: Haáz Vince

„Ez másfajta reklám, mint amit száz év alatt már a fogyasztói társadalomban szocializálódott ember megszokott. Semmilyen mértékben nem mond ellent annak a társadalmi meggyőződésnek, ami térségünkben uralkodó. Személy szerint üdvözlöm, és

az egyetlen fájdalmam, hogy miért nem két nyelven írták ki ezt az üzenetet.”