Marosvásárhely belvárosában, több reklámpannó van. Egy ilyen szokatlan molinó is megjelent
Fotó: Haáz Vince
Megjelent Marosvásárhelyen egy román nyelvű molinó az „Isus e rege” (Jézus a király) felirattal, amely gyorsan vitát váltott ki a közösségi oldalakon. A szociológus szerint a vallás közösségi jelenléte nem mond ellent a térség társadalmi meggyőződésének.
Marosvásárhelyen, a régi postapalota melletti tömbházon jelent meg a napokban egy óriási molinó, amelyen három szó olvasható román nyelven: Isus e rege – Jézus a király. A közösségi oldalakon szinte azonnal megjelent a kép, és
Sántha Ágnes szociológussal arról beszélgettünk, hogy helye van-e a közösségi terekben, a közbeszédben a vallásnak és a hitnek, vagy ahogy egyesek állítják, ez magánügy.
A szociológus emlékeztetett arra, hogy már a görög demokráciában, a poliszban is a polgárok kiváltsága volt a közügyek nyilvános és demokratikus megvitatása. Szerinte ez alapozta meg a mai nyílt társadalmakat is, ahol bármilyen kérdés megvitatására lehetőség nyílik.
„Való igaz, hogy az elmúlt 70 év nagyjából arról szólt, hogy a vallást, az egyházakat üldözőbe vették, és hogyha nem is a hivatalos szervek üldözték, mint mondjuk a 40 év kommunizmus alatt, akkor tulajdonképpen a modernitás és a modern társadalom folytatta, nem hivatalos módon azt a leszámolást a vallásos világképpel, amit már a kommunizmus is elkezdett. Illetve már
A vallás kiszorult a közéletből, ezt szekularizációnak hívjuk. Ez azt jelenti, hogy a vallás nemcsak a közéletben és a társadalomban kezdte elveszíteni a jelentőségét, hanem az emberek egyéni életében is.
A Fekete péntekről szóló reklám senkit nem zavar
Fotó: Haáz Vince
Sántha Ágnes arról is beszélt a Székelyhonnak, hogy a kutatások szerint a vallásosság a román többségi társadalomban, de a romániai magyar társadalomban is a mai viszonyokhoz képest viszonylag erős.
„Most, nálunk a keresztény vallások vannak többségben, túlnyomó többségben, úgyhogy egy Jézus nevét tartalmazó molinó megjelenése a keresztények önérzetét biztosan nem sérti. Kevesen vannak más felekezetűek, annyira kevesen, hogy tulajdonképpen statisztikailag jelentéktelen a számuk nálunk még, és igazán a vallástalan vagy esetleg ateista világnézetű személyek lehetnek azok, akik ezáltal esetleg kirekesztve érezhetik magukat.
A szociológus szerint az is okozhatta egyesek felháborodását, hogy túl meghökkentő volt egy ilyen tömör és egyszerű, a vallásosságot megerősíteni próbáló üzenetet óriási plakáton látni ott, ahol eddig inkább mosóporreklámok vagy nagyáruházak hirdetései jelentek meg.
Jól látható az felirat, ami advent közeledtével jelent meg Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
„Ez másfajta reklám, mint amit száz év alatt már a fogyasztói társadalomban szocializálódott ember megszokott. Semmilyen mértékben nem mond ellent annak a társadalmi meggyőződésnek, ami térségünkben uralkodó. Személy szerint üdvözlöm, és
Azt egyelőre nem tudni, hogy az óriásplakátot ki helyezte ki. Nem hivatalos reklámpannón jelent meg, hanem egy tömbház oldalán fut végig, így az ott lakók beleegyezésére is szükség lehetett.
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