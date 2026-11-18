Marosvásárhelyen legtöbben földgázzal melegítik lakásaikat
Fotó: Haáz Vince
November 20-ig kell benyújtani a fűtéspótlékra vonatkozó kéréseket annak érdekében, hogy a teljes téli időszakra támogatásban részesüljenek a kis jövedelmű családok, illetve az egyedül élők.
A földgázzal, villamos energiával vagy tűzifával fűtő, alacsony jövedelmű személyek és családok, a törvény értelmében 2026. november 1. és 2027. március 31. között fűtéstámogatásban részesülnek. A kéréseket minden hónap 20-ig kell benyújtani, így aki már novemberre is szeretne pótlékban részesülni, péntekig nyújthatja be az iratokat.
A támogatás odaítélésekor a családok egy főre eső havi jövedelmét veszik figyelembe, ez nem lehet 1386 lejnél több, míg egyedül élő személyek esetében a jövedelemkeret felső határa 2053 lej/hónap.
Nem jogosult a pótlékra az, akinek tíz évnél fiatalabb autója vagy motorkerékpárja van, városon 1200 négyzetméternél, vidéken 2500 nm-nél nagyobb beltelekkel rendelkezik, vagy az országos bruttó átlagbér háromszorosát meghaladó banki megtakarítása van.
A havi fűtéspótlék értéke a jövedelemtől függ,
ez utóbbi támogatásban azok részesülhetnek, akiknek a havi keresete 1280,1 és 1386 lej között van, illetve egyedül élő személy esetében 1280,1 és 2053 lej között van. Például 25 lejes havi támogatást kap a legkisebb garantált nyugdíjból, azaz havi 1281 lejből élő egyedülálló személy.
Marosvásárhelyen a kéréseket a Mihai Eminescu Ifjúsági Házban fogadják, de be lehet küldeni online is a szociális igazgatóság e-mail címére: registratura.das@tirgumures.ro.
Mint Andreia Moraru, a szociális igazgatóság vezetője a Székelyhonnak elmondta, Marosvásárhelyen szerdáig 774 kérést nyújtottak be, az érintettek közül 485-ön földgázzal, 260-an fával fűtenek, a többiek elektromos árammal.
Naponta alig egy-két iratcsomót küldenek be elektronikus postán. Akik november 20. után nyújtják be a papírokat, azok novemberre már nem kaphatják meg a támogatást.
A kérések száma évente csökken, 2024-ben 1200-an részesültek támogatásban, az elmúlt télen pedig alig valamivel haladta meg a kérések száma az ezret.
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