November 20-ig kell benyújtani a fűtéspótlékra vonatkozó kéréseket annak érdekében, hogy a teljes téli időszakra támogatásban részesüljenek a kis jövedelmű családok, illetve az egyedül élők.

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A földgázzal, villamos energiával vagy tűzifával fűtő, alacsony jövedelmű személyek és családok, a törvény értelmében 2026. november 1. és 2027. március 31. között fűtéstámogatásban részesülnek. A kéréseket minden hónap 20-ig kell benyújtani, így aki már novemberre is szeretne pótlékban részesülni, péntekig nyújthatja be az iratokat.

Kik jogosultak rá?

A támogatás odaítélésekor a családok egy főre eső havi jövedelmét veszik figyelembe, ez nem lehet 1386 lejnél több, míg egyedül élő személyek esetében a jövedelemkeret felső határa 2053 lej/hónap.

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Nem jogosult a pótlékra az, akinek tíz évnél fiatalabb autója vagy motorkerékpárja van, városon 1200 négyzetméternél, vidéken 2500 nm-nél nagyobb beltelekkel rendelkezik, vagy az országos bruttó átlagbér háromszorosát meghaladó banki megtakarítása van.

A havi fűtéspótlék értéke a jövedelemtől függ,