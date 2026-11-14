Megérkeztek a kormoránok, tiltakoznak a horgászok

Egy nagy kárókatona naponta egy kilogrammnyi halat is elfogyaszt
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Visszatértek a nagy kárókatonának is nevezett kormoránok a Maros megyei folyókra, tavakra és hatalmas pusztításokat végeznek – panaszkodnak a szabadidős horgászok, és aláírásokat gyűjtenek, hogy a védett madarakat lehessen elriasztani, kilőni.
2026. november 14., 09:002026. november 14., 09:00
2026. november 14., 09:122026. november 14., 09:12
Maros megye területén, a Maros és Küküllő folyók mentén, valamint a halastavak és a bözödújfalusi mesterséges gyűjtőtó környékére is visszatértek a kormoránok, amelyek itt telelnek. A nagy kárókatonának is nevezett madarak
Noha pontos számadatok nincsenek, hogy október-április között hány kormorán telelhet Maros megyében, a becslések szerint számuk több százra tehető.
A Maros Megyei Vadász- és Sporthorgász-egyesület (AJVPS) a szabadidős horgászok közösségének nevében egy aláírásgyűjtést kezdeményezett, amelyben kérik, hogy
Mint írják, az egyesület a horgászok éves tagdíjából minden évben jelentős összegeket fordít a halállomány utánpótlására. Többek között márnát, jászkeszeget, domolykót, pontyot, compót, pisztrángot és süllőt telepítenek. Sajnos
Figyelmeztetnek, hogy a kormoránok miatt az értékes őshonos halfajok az eltűnés szélére sodródhatnak. Úgy értékelik, hogy Maros megyében szükség van a nagy kárókatonák aktív riasztására és jó pár példány kilövésére.
Az egyesület 2022-ben már kérte, hogy a szakminisztérium engedélyezze ötven nagy kárókatona elejtését a kezelésükben lévő vadászterületeken, azzal a céllal, hogy csökkentsék a halállományra nehezedő nyomást.
2024-ben megyei szintű petíciót indítottak, 1738 aláírást gyűjtöttek össze, ami véleményük szerint jól tükrözi a Maros megyei horgászközösség aggodalmát és határozott támogatását.
2025 őszétől az egyesület alkalmazottai vízparti járőrözéseken jegyzőkönyveket készítettek a nagy kárókatona jelenlétéről és tevékenységéről. Az egyesület jelenleg több mint negyven ilyen jegyzőkönyvvel rendelkezik, amelyeket iktattak és ezeket is csatolni fogják a szakminisztériumhoz küldött kérésükhöz.
A pénteken közzétett petíció teljes szövege az egyesület közösségi oldalán olvasható.
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