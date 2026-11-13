Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében

Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.

Székelyhon 2026. november 13., 22:182026. november 13., 22:18

Újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban – adta hírül péntek este a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tájékoztatása nyomán Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke. Hirdetés Mint a hatóság MTI által közreadott közleményében olvasható, november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében. A kutatás során

nagy mennyiségű készpénzt találtak a nyomozók: erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, illetve lakóingatlanban elrejtve, valamint eldugott helyen lévő nagy értékű széfben tárolva.