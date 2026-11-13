Többmilliárdnyi készpénzt találtak az NVVH nyomozói Seszták Miklós ügyében

Fotó: Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal
Erdőkben elásva, raktárépületekben, illetve lakóházakban, valamint széfben tárolt készpénz-összegeket találtak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal nyomozói Seszták Miklós volt országgyűlési képviselő ügyében.
Újabb nyomozati cselekmények foganatosítására került sor a Seszták Miklós országgyűlési képviselő ügyében indított büntetőeljárásban – adta hírül péntek este a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal tájékoztatása nyomán Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke.
Mint a hatóság MTI által közreadott közleményében olvasható, november 12-én és 13-án a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) országszerte több helyszínen, Budapesten, Pest, Békés és Nógrád megyékben összehangolt nyomozási cselekményeket hajtott végre a Seszták Miklós korábbi nemzeti fejlesztési miniszterrel szemben folytatott büntetőeljárás keretében.
A kutatás során
A két napig tartó kutatómunka során megtalált készpénz teljes összege 5 071 632 000 forint, 2 658 350 euró és 1 257 100 USA dollár.
A készpénzt a pénteki nap folyamán az NVVH munkatársai befizették a Magyar Államkincstárba – olvasható a közleményben, amiben arra is kitérnek, hogy az NVVH köszöni a Nemzeti Nyomozó Iroda Bűnügyi Technikai Főosztály és a Készenléti Rendőrség munkatársainak a nyomozati cselekményeknél nyújtott támogatását, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár közreműködését is.
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