Részleteket osztott meg Nicușor Dan a Magyar Péterrel folytatott tárgyalásáról

Fotó: Nicușor Dan Facebook-oldala
Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, hogy a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésén mindketten elismerték: a román–magyar kapcsolatokban további lehetőségek rejlenek.
Az államfő az Európai Tanács írországi informális ülését követően elmondta, hogy a magyar kormányfővel nyíltan beszéltek a román–magyar kapcsolatokban fennálló történelmi és diplomáciai problémákról is.
Nicușor Dan reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben sikerül párbeszédet kezdeniük ezekről a kérdésekről, és
A román elnök később az X-en is beszámolt a Magyar Péterrel folytatott megbeszélésről, amelyet eredményesnek nevezett. Mint hangsúlyozta, áttekintették a román–magyar kapcsolatok elmúlt évekbeli, „nagyrészt kedvező” alakulását, és egyetértettek abban, hogy az 1996-os és a 2002-es kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségekre alapozva új fejezetet kell nyitni a két ország kapcsolataiban.
– idézi a román államfőt az Agerpres hírügynökség.
Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Tanács írországi informális ülésén elvi egyetértés született arról, hogy Európának részt kell vennie az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon.
Az államfő a dublini találkozót követően elmondta, hogy az európai vezetők biztonságpolitikai kérdésekről, az ukrajnai háborúról és a közelmúltbeli tárgyalásokról is egyeztettek. Hangsúlyozta, hogy
Nicușor Dan szerint abban is teljes volt az egyetértés, hogy az Ukrajnáról szóló tárgyalásoknak kizárólag a háborúra és a lezárását követő biztonsági garanciákra kell korlátozódniuk, és nem érinthetik Európa biztonsági berendezkedését. Hozzátette, hogy kijelölték az Európai Unió és A tettre készek koalíciójának képviselőit is a lehetséges tárgyalásokra. Amennyiben ezekre sor kerül, az esetleges döntéseket az EU és a koalíció keretein belül hozzák meg – magyarázta.
Nicușor Dan államfő kétoldalú megbeszélést folytatott pénteken Dublinban Magyar Péter magyar miniszterelnökkel.
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