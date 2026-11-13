Részleteket osztott meg Nicușor Dan a Magyar Péterrel folytatott tárgyalásáról

Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, hogy a Magyar Péter magyar miniszterelnökkel folytatott kétoldalú megbeszélésén mindketten elismerték: a román–magyar kapcsolatokban további lehetőségek rejlenek.

Székelyhon 2026. november 13., 21:402026. november 13., 21:40

Az államfő az Európai Tanács írországi informális ülését követően elmondta, hogy a magyar kormányfővel nyíltan beszéltek a román–magyar kapcsolatokban fennálló történelmi és diplomáciai problémákról is. Nicușor Dan reményét fejezte ki, hogy a közeljövőben sikerül párbeszédet kezdeniük ezekről a kérdésekről, és

rendezniük a két ország közötti feszültségeket, illetve a megoldatlan ügyeket.

A román elnök később az X-en is beszámolt a Magyar Péterrel folytatott megbeszélésről, amelyet eredményesnek nevezett. Mint hangsúlyozta, áttekintették a román–magyar kapcsolatok elmúlt évekbeli, „nagyrészt kedvező” alakulását, és egyetértettek abban, hogy az 1996-os és a 2002-es kétoldalú szerződésekben vállalt kötelezettségekre alapozva új fejezetet kell nyitni a két ország kapcsolataiban.

Állampolgáraink joggal várják el, hogy szorosabb, kiegyensúlyozott és kölcsönösen előnyös együttműködés alakuljon ki a két ország között a biztonság, a gazdaság és a kereskedelem területén

– idézi a román államfőt az Agerpres hírügynökség. Elvi egyetértés született Európa részvételéről az ukrajnai háborúról szóló tárgyalásokon Nicușor Dan államfő pénteken kijelentette, hogy az Európai Tanács írországi informális ülésén elvi egyetértés született arról, hogy Európának részt kell vennie az ukrajnai háború lezárásáról szóló tárgyalásokon. Hirdetés Az államfő a dublini találkozót követően elmondta, hogy az európai vezetők biztonságpolitikai kérdésekről, az ukrajnai háborúról és a közelmúltbeli tárgyalásokról is egyeztettek. Hangsúlyozta, hogy

Románia továbbra is fontosnak tartja a Fekete-tenger térségének katonai, diplomáciai és hírszerzési eszközökkel történő védelmét.