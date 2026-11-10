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Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Gyalogátkelőhelyen ütött el egy 40 éves nőt egy autós Gyergyószentmiklóson, majd megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök még aznap azonosították a sofőrt.

Székelyhon

2026. november 10., 17:532026. november 10., 17:53

Az elsődleges vizsgálatok szerint egy 40 éves, gyergyószentmiklósi nő szabályosan kelt át a Kárpátok utcában, a megfelelően kijelölt és jelzett gyalogátkelőhelyen hétfő reggel, amikor egy személyautó elütötte. A jármű vezetője

a balesetet követően továbbhajtott.

A sérültet kórházba szállították orvosi ellátásra, beutalásra azonban nem volt szükség.

A rendőrök még aznap azonosították a balesetben érintett sofőrt, egy 56 éves, madéfalvi férfit. Alkoholszondás vizsgálatának eredménye negatív volt.

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Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés és a baleset helyszínének elhagyása miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség folytatja a történtek körülményeinek kivizsgálását – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától.

Gyergyószék Gyergyószentmiklós
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