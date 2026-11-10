Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson

Gyalogátkelőhelyen ütött el egy 40 éves nőt egy autós Gyergyószentmiklóson, majd megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök még aznap azonosították a sofőrt.

Székelyhon 2026. november 10., 17:532026. november 10., 17:53

Az elsődleges vizsgálatok szerint egy 40 éves, gyergyószentmiklósi nő szabályosan kelt át a Kárpátok utcában, a megfelelően kijelölt és jelzett gyalogátkelőhelyen hétfő reggel, amikor egy személyautó elütötte. A jármű vezetője

a balesetet követően továbbhajtott.