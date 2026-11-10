Elgázolt egy gyalogost, majd elhajtott a helyszínről a tettes Gyergyószentmiklóson

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Fotó: László Ildikó
Gyalogátkelőhelyen ütött el egy 40 éves nőt egy autós Gyergyószentmiklóson, majd megállás nélkül továbbhajtott. A rendőrök még aznap azonosították a sofőrt.
Az elsődleges vizsgálatok szerint egy 40 éves, gyergyószentmiklósi nő szabályosan kelt át a Kárpátok utcában, a megfelelően kijelölt és jelzett gyalogátkelőhelyen hétfő reggel, amikor egy személyautó elütötte. A jármű vezetője
A sérültet kórházba szállították orvosi ellátásra, beutalásra azonban nem volt szükség.
A rendőrök még aznap azonosították a balesetben érintett sofőrt, egy 56 éves, madéfalvi férfit. Alkoholszondás vizsgálatának eredménye negatív volt.
Az ügyben gondatlanságból elkövetett testi sértés és a baleset helyszínének elhagyása miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség folytatja a történtek körülményeinek kivizsgálását – tudtuk meg a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályától.
Elutasítja a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer jelenlegi formában történő bevezetését a gyergyószentmiklósi EMSZ. Közleményük szerint az új rendszer magasabb árat és ritkább hulladékszállítást jelent, de a szolgáltatás nem javul.
Egy 72 éves férfi otthonába tört be egy nő, miközben a házigazda aludt. A 400 lej értékű lopással gyanúsított fiatal nőt őrizetbe vették.
Közelít a tél, és fogynak a napok, amíg az időjárás várhatóan kedvező lehet a közművesítési munkálatokra, aszfaltozásra. Három helyszínen is dolgoznak még a munkagépek, van ahol már ásnak, de az útfelületek helyreállítása is esedékes.
Mentorprogramot indít, képzéseket és konferenciát szervez, valamint a nők elleni erőszak megelőzésében is szerepet vállal az RMDSZ nemrégiben megalakult Gyergyó Területi Nőszervezete. Várják a nők csatlakozását.
Hetven alkohol- és kábítószer-gyorstesztből kettő mutatott pozitív értéket pénteken, amikor a gyergyószentmiklósi rendőrök ellenőrző akciót tartottak.
Október végére 16 százalékban elkészült a Marosvásárhelyt Târgu Neamțcal összekötő A8-as autópálya Gyergyóalfalu és Gyergyóditró közötti szakasza, ami hat százalékpontos előrelépést jelent az előző jelentéshez képest.
Tiltakoztak szerda este Gyergyóalfaluban az új megyei hulladékgazdálkodási rendszer ellen: a lakossági fórumon sokan kijelentették, nem kötnek szerződést az új szolgáltatóval.
A villamos hálózaton végzett munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás november 5-én, csütörtökön 9 és 15 óra között Borszék több utcájában.
Gyergyószentmiklós képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén határozott a helyi pályázati kiírás alapján a költségvetésből biztosított sporttámogatások elosztásáról. Tizenegy sportegyesület és klub összesen 271 945 lej támogatásban részesül.
Élelem, ivóvíz és megfelelő menedék nélkül tartottak húsz kutyát egy gyergyóújfalvi ingatlan területén. A hatóságok 19 állatot menhelyre szállítottak, az ellenőrzés során pedig öt bírságot is kiszabtak.
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