Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval

Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.

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„Mély részvétünket fejezzük ki a Bulgáriában történt tragikus autópálya-baleset áldozatainak és családjaiknak, valamint mindazoknak, akik érintettek ebben a tragédiában. A sérülteknek gyors és teljes felépülést kívánunk.

Egy román állampolgár is a sérültek között van, jelenleg orvosi ellátásban részesül. Konzuli csoportjaink készen állnak a segítségnyújtásra” – írta a román diplomácia vezetője.