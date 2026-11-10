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Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval

• Fotó: képernyőmentés/X

Fotó: képernyőmentés/X

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Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.

Székelyhon

2026. november 10., 14:192026. november 10., 14:19

„Mély részvétünket fejezzük ki a Bulgáriában történt tragikus autópálya-baleset áldozatainak és családjaiknak, valamint mindazoknak, akik érintettek ebben a tragédiában. A sérülteknek gyors és teljes felépülést kívánunk.

Egy román állampolgár is a sérültek között van, jelenleg orvosi ellátásban részesül. Konzuli csoportjaink készen állnak a segítségnyújtásra” – írta a román diplomácia vezetője.

Legalább tíz ember vesztette életét kedden két egymást követő tömegbalesetben egy délkelet-bulgáriai autópályán

– nyilatkozta a BTA-nak Jambol térség kormányzója, aki szerint körülbelül 50 jármű érintett a két balesetben és több súlyos sérült is van.

Belföld
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