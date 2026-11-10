Tömegbaleset Bulgáriában: román sérültje is van a több mint tíz halálos áldozatot követelő karambolnak – videóval

Fotó: képernyőmentés/X
Egy román állampolgár is megsérült a Bulgáriában kedden történt autópálya-balesetben, és jelenleg orvosi ellátásban részesül – közölte Dan Neculăescu külügyminiszter a X platformon.
„Mély részvétünket fejezzük ki a Bulgáriában történt tragikus autópálya-baleset áldozatainak és családjaiknak, valamint mindazoknak, akik érintettek ebben a tragédiában. A sérülteknek gyors és teljes felépülést kívánunk.
Egy román állampolgár is a sérültek között van, jelenleg orvosi ellátásban részesül. Konzuli csoportjaink készen állnak a segítségnyújtásra” – írta a román diplomácia vezetője.
– nyilatkozta a BTA-nak Jambol térség kormányzója, aki szerint körülbelül 50 jármű érintett a két balesetben és több súlyos sérült is van.
???? No, this isn't footage from a post-apocalyptic movie — it's a massive highway pileup in Bulgaria More than 50 vehicles collided on a highway near the city of Yambol due to thick fog. According to preliminary reports, at least 10 people were killed and dozens injured. The highway was littered with debris, and several vehicles caught fire. One driver said he miraculously escaped his vehicle. Another smashed the window of a burning car and pulled a person to safety. “Everything happened very quickly. So many people died here. A man died right behind me. There were four trucks behind me. Thank God I'm still alive,” one witness recalled.— NEXTA (@nexta_tv) November 10, 2026
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