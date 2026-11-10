Amikor az időjárás húzza a határokat: egyesült a történelmi Erdély Moldvával, és leszakadtak

Csak az ország mintegy fele részén fagyott keddre virradóan, de jól behatárolt területen: a történelmi Erdélyben és Moldvában. A leghidegebb ezúttal is Hargita megyében volt, de nem Csíkszeredában.

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Fagyos reggelre ébredt Erdély és Moldva, az ország többi része viszont „pluszban jött ki”. A leghidegebb Hargita megyében, Maroshévízen volt, mínusz 9,5 Celsius-fok. Csíkszeredában mínusz 8,7 fokig, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 7,6 fokig esett vissza a hőmérséklet keddre virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.

Székelyudvarhelyen ennél enyhébben indult a reggel, mínusz 3,5 okkal, akárcsak Marosvásárhelyen (mínusz 4,2) és Sepsiszentgyörgyön (mínusz 4,5).

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A meteorológiai szolgálat kéthetes előrejelzése szerint a következő napokban enyhülnek az éjszakák, egyes területeken fagyni sem fog, majd a hét vége felé ismét visszahűl a levegő.