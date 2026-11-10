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Amikor az időjárás húzza a határokat: egyesült a történelmi Erdély Moldvával, és leszakadtak

Éles határ a hőmérsékletben. A kedd hajnali legalacsonyabb értékek • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

Éles határ a hőmérsékletben. A kedd hajnali legalacsonyabb értékek

Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat

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Csak az ország mintegy fele részén fagyott keddre virradóan, de jól behatárolt területen: a történelmi Erdélyben és Moldvában. A leghidegebb ezúttal is Hargita megyében volt, de nem Csíkszeredában.

Székelyhon

2026. november 10., 08:552026. november 10., 08:55

2026. november 10., 08:562026. november 10., 08:56

Fagyos reggelre ébredt Erdély és Moldva, az ország többi része viszont „pluszban jött ki”. A leghidegebb Hargita megyében, Maroshévízen volt, mínusz 9,5 Celsius-fok. Csíkszeredában mínusz 8,7 fokig, Gyergyóalfaluban pedig mínusz 7,6 fokig esett vissza a hőmérséklet keddre virradóan az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint.

Székelyudvarhelyen ennél enyhébben indult a reggel, mínusz 3,5 okkal, akárcsak Marosvásárhelyen (mínusz 4,2) és Sepsiszentgyörgyön (mínusz 4,5).

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A meteorológiai szolgálat kéthetes előrejelzése szerint a következő napokban enyhülnek az éjszakák, egyes területeken fagyni sem fog, majd a hét vége felé ismét visszahűl a levegő.

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A hét első napjaiban még az ilyenkor szokásos hőmérsékletek várhatók, majd november 12-13-án jelentősen felmelegszik az idő, utána pedig erős lehűlés várható – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) kéthetes előrejelzéséből.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
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