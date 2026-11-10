A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó

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A helyszínre kiszállt a Maros megyei tűzoltóság is a tűzmegelőzési és -elhárítási intézkedések biztosítására. Tájékoztatásuk szerint

A balesetben a teherautó letért az úttestről, és az út mellett a tetejére borulva állt meg – derül ki a helyszínen készült fotókból.