A tetejére borult egy gabonaszállító teherautó

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Egy gabonával megrakott teherautó borult fel kedden kora reggel a Maros megyei Nagyernyén.
2026. november 10., 08:372026. november 10., 08:37
2026. november 10., 09:392026. november 10., 09:39
A helyszínre kiszállt a Maros megyei tűzoltóság is a tűzmegelőzési és -elhárítási intézkedések biztosítására. Tájékoztatásuk szerint
A balesetben a teherautó letért az úttestről, és az út mellett a tetejére borulva állt meg – derül ki a helyszínen készült fotókból.
Mintegy száz négyzetméteren pusztított a tűz egy asztalosműhelyben kedden hajnalban a Maros megyei Tokán, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
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