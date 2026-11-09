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Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással

Segesvárott elégedetlenek a jelenlegi szolgáltatóval. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

Segesvárott elégedetlenek a jelenlegi szolgáltatóval. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

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Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.

Simon Virág

2026. november 09., 20:552026. november 09., 20:55

Segesváron és környékén egy helyi magán szemétszolgáltató szedi összes és szállítja el a háztartási hulladékot.

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A céget a megyei hulladékszolgáltatás megszervezésért felelős Ecolect választotta ki, versenytárgyaláson. A szemétszolgáltató cég az elmúlt napokban

nem tartotta be a programot,

arra hivatkozva, hogy a segesvári városháza nem fizette ki az elvégzett szolgáltatás ellenértékét.

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Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen

Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek.

Mennyi az annyi?

Segesvár polgármestere, Iulian Sîrbu elégedetlen a jelenlegi szemétszolgáltatással és változást szeretne. A városvezető a legutóbbi tanácsülésen kifejtette a magáncég többet számláz, mint amennyit a város begyűjt a lakosságtól szemétdíjként.

A városvezetés elégedetlen

amiatt, hogy az összegyűjtött és utólag kiszámlázott hulladék lemérése nem mindig pontos, a város képviselője nincs mindig jelen, így nem követhető, hogy pontosan mérnek és számláznak-e vagy sem?

A polgármester szerint volt már példa arra, hogy 1200 tonna hulladékot töröltek a kifizetendő mennyiségből, ami körülbelül 500 ezer lejes megtakarítást eredményezett. Jelenleg a városháza alkalmazottai szúrópróbaszerűen ellenőrzik a lemérendő hulladék mennyiséget.

• Fotó: Haáz Vince Galéria

Fotó: Haáz Vince

Külön utasok szeretnének lenni

A segesvári polgármester elmondta, hogy a szemétszolgáltató cég november első hetében azért nem gyűjtötte be a program szerint a szemetet, mert a városnak voltak ki nem fizetett számlái. Ezeket részben törlesztették, így a szolgáltatás,

hétfőtől visszaállt a rendes kerékvágásába.

A városvezető azt is elmondta, hogy előkészítik azokat a dokumentumokat, amelyek lehetővé teszik, hogy kiváljanak a megyei hulladékszolgáltatási rendszerből és a városhoz tartozó szakosztállyal oldják meg a szemétszolgáltatást. Ezt a tanácsosok elé fogják terjeszteni, amint kész lesz.

Korábban Marosvásárhely is jelezte, hogy saját kézbe venné a város tisztán tartását, saját cégre bízná az utcák takarítását és a kukák ürítését, télen az utak, járdák téli karbantartását.

Marosszék Segesvár
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