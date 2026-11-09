Maros megyében is vannak, akik elégedetlenek a szemételszállítással

Segesvár saját kezébe szeretné venni a szemétszolgáltatást, mert elégedetlen a jelenlegi céggel és a kiszámlázott összegekkel. Az elmúlt napokban kisebb fennakadások voltak a szolgáltatásban.

Simon Virág 2026. november 09., 20:552026. november 09., 20:55

Segesváron és környékén egy helyi magán szemétszolgáltató szedi összes és szállítja el a háztartási hulladékot. Hirdetés A céget a megyei hulladékszolgáltatás megszervezésért felelős Ecolect választotta ki, versenytárgyaláson. A szemétszolgáltató cég az elmúlt napokban

nem tartotta be a programot,

arra hivatkozva, hogy a segesvári városháza nem fizette ki az elvégzett szolgáltatás ellenértékét. korábban írtuk Saját szemétszolgáltatót hoznának létre Marosvásárhelyen Megbízható és olcsó utcai szemétszolgáltatást szeretne Kovács Mihály Levente marosvásárhelyi alpolgármester, így az RMDSZ-frakcióval kezdeményezte, hogy a város hozzon létre egy saját szolgáltatót. Soós Zoltán polgármesterrel most nem egyeztettek. Mennyi az annyi? Segesvár polgármestere, Iulian Sîrbu elégedetlen a jelenlegi szemétszolgáltatással és változást szeretne. A városvezető a legutóbbi tanácsülésen kifejtette a magáncég többet számláz, mint amennyit a város begyűjt a lakosságtól szemétdíjként.

A városvezetés elégedetlen

amiatt, hogy az összegyűjtött és utólag kiszámlázott hulladék lemérése nem mindig pontos, a város képviselője nincs mindig jelen, így nem követhető, hogy pontosan mérnek és számláznak-e vagy sem? A polgármester szerint volt már példa arra, hogy 1200 tonna hulladékot töröltek a kifizetendő mennyiségből, ami körülbelül 500 ezer lejes megtakarítást eredményezett. Jelenleg a városháza alkalmazottai szúrópróbaszerűen ellenőrzik a lemérendő hulladék mennyiséget.

Fotó: Haáz Vince

Külön utasok szeretnének lenni A segesvári polgármester elmondta, hogy a szemétszolgáltató cég november első hetében azért nem gyűjtötte be a program szerint a szemetet, mert a városnak voltak ki nem fizetett számlái. Ezeket részben törlesztették, így a szolgáltatás,

hétfőtől visszaállt a rendes kerékvágásába.