Visszatérő vízhiány fenyegeti Szászrégen térségét, egyelőre nincs pénz a fővezeték cseréjére

Fotó: Márk Endre közösségi oldala
Bővítik az ivóvíz- és csatornahálózatot Szászrégenben, de egyelőre nem tudják kicserélni azt a fővezetéket, amely augusztusban és októberben is meghibásodott.
Idén a 600 milliméter átmérőjű fővezeték súlyos meghibásodása miatt
A vízüzemből induló vezeték meghibásodása nemcsak a város lakósságát, hanem a környező településeken élőket is érintette, hiszen ők is innen kapják az ivóvizet.
szintén a fővezeték meghibásodása miatt.
A legutóbbi csőtörésnél megkérdeztük az Aquaserv vízszolgáltató sajtószóvivőjét, hogy ki kellene kicserélje a vezetéket. Mint Nicu Tomulețiu elmondta,
hiszen a rendszer, a hálózat a város tulajdonában van, csak átadta működtetésre a szolgáltatónak.
A fő vízvezeték meghibásodása miatt nincs ivóvíz Szászrégenben és a környező településeken. A hibát, tervek szerint csütörtökön 20 óráig kiküszöbölik, de legutóbb egy hasonló javítás három napig tartott.
Mivel Szászrégenben a napokban fogtak neki több utcában a csatorna- és vízhálózatának bővítésének megkérdeztük Gál Elődöt, a szászrégeni polgármester, Márk Endre kabinetfőnökét, hogy tervezik-e a fővezeték cseréjét. Az illetékes elmondta, hogy nagy munkálatról van szó, melyre
Amennyiben lesz pályázati lehetőség erre, mindenképp tervbe veszik a fővezeték cseréjét is. Kérdésünkre elmondta, annak ellenére, hogy a hálózat és a csőrendszer a városé, az Aquaserv is végez beruházásokat Szászrégenben és megyeszerte is.
Fotó: Márk Endre közösségi oldala
Az elkövetkező időszakban például egy teljesen új vízkezelő állomást épített majd, amely Szászrégen és a hozzá tartozó községek – Gernyeszeg, Vajdaszentivány, Beresztelke, Faragó, Alsóidecs, Görgényoroszfalu, Petele – ivóvízellátását biztosítja. Az önkormányzat ugyanakkor
a Radnótfáji úton, az Erdő, Nicolae Grigorescu, Aréna, Autóbusz, Argeș, Szarvas, Mihai Eminescu, Vadász, Állomás és Kemény János utcában.
Ezekkel párhuzamosan bővítik az ivóvízhálózatot az Erdő, a Nicolae Grigorescu, a Lucfenyő (Molidului), a Bartók Béla, a Mihai Viteazul és a Kemény János utcában.
Mint megtudtuk, ezekben az utcákban egy-egy szakaszon nincs vezetékrendszer, ezért mindenhol kipótolják azt, még mielőtt elkezdenék az utcajavításokat. Azért kezdték a Radnótfáji úton, mert azt az Anghel Saligny program finanszírozásból újítják fel, leaszfaltozzák és kerékpárutat is kialakítanak rajta.
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