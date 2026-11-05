Öt éve zárva a mozi, jövőre talán újra benépesülhet

Befejezték a munkálatokat a marosvásárhelyi Művész moziban, amelyet jövőre újranyithatnak, de várhatóan megváltozik a rendeltetése. A város a létesítményt a Művészeti Egyetem használatába adná úgy, hogy a nagyközönség számára is maradjanak vetítések.

Simon Virág 2026. november 05., 13:022026. november 05., 13:02

A marosvásárhelyi városháza tulajdonában lévő központi Művész mozit előzetes bejelentés nélkül, 2021. november 5-én zárták be. Később azt közölték, hogy nem végleges bezárásról van szó, hanem felújításokra van szükség. Kiderült ugyanis, hogy

elromlott a hőközpont, és más gondok is vannak az épületben.

Hirdetés Az évek során a művészfilmek kedvelői többször is tiltakoztak feliratokkal a bejárat előtt, kérve, hogy a város nyissa meg újra az épületet. Bár a városban van két nagy mozi is, ott szinte kizárólag közönségfilmeket vetítenek. Befejezték a munkálatokat A Művész mozi bezárásának ötödik évfordulóján, illetve azért is, mert épp az Alternatív nemzetközi filmfesztivál zajlik a városban, megkérdeztük a városházát, hogy milyen terveik vannak a létesítménnyel. Korábban Soós Zoltán polgármester azt nyilatkozta, hogy javítások zajlanak és novemberre ezekkel elkészülnek.

Megváltozik a rendeltetése, lekerülhet a felirat is? Fotó: Haáz Vince

Borsos Csaba sajtószóvivő a Székelyhonnak elmondta, hogy

épp befejezték a javításokat: kicserélték a hőközpontot, felújították a szellőzőrendszert, és megtörtént a tetőszigetelés is.

Már csak a takarítás maradt hátra. Idén nem lesz vetítés Ami a rendeltetését illeti, az épületet a város szeretné használatba adni a Művészeti Egyetemnek, hogy az odajáró egyetemisták is használhassák, különösen az operatőri szak hallgatói.

Az épület a város tulajdonában marad, használati jogát előreláthatóan 25 évre adják át az egyetemnek.

Az ehhez szükséges iratok előkészítése jelenleg zajlik, és várhatóan év végéig történik meg az átadás. A város egyik elvárása, hogy a nagyközönség számára is legyenek vetítések, a mozi nagyterme pedig őrizze meg eredeti rendeltetését. Az épületben filmklubokat is szervezhetnek, és az egyetemisták produkcióit is bemutathatják a nagyközönségnek.

Öt éve nincsenek vetítések a főtéri Művész moziban Fotó: Haáz Vince