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Öt éve zárva a mozi, jövőre talán újra benépesülhet

A Művész mozit 1961-ben nyitották meg • Fotó: Haáz Vince

A Művész mozit 1961-ben nyitották meg

Fotó: Haáz Vince

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Befejezték a munkálatokat a marosvásárhelyi Művész moziban, amelyet jövőre újranyithatnak, de várhatóan megváltozik a rendeltetése. A város a létesítményt a Művészeti Egyetem használatába adná úgy, hogy a nagyközönség számára is maradjanak vetítések.

Simon Virág

2026. november 05., 13:022026. november 05., 13:02

A marosvásárhelyi városháza tulajdonában lévő központi Művész mozit előzetes bejelentés nélkül, 2021. november 5-én zárták be. Később azt közölték, hogy nem végleges bezárásról van szó, hanem felújításokra van szükség. Kiderült ugyanis, hogy

elromlott a hőközpont, és más gondok is vannak az épületben.

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Az évek során a művészfilmek kedvelői többször is tiltakoztak feliratokkal a bejárat előtt, kérve, hogy a város nyissa meg újra az épületet. Bár a városban van két nagy mozi is, ott szinte kizárólag közönségfilmeket vetítenek.

Befejezték a munkálatokat

A Művész mozi bezárásának ötödik évfordulóján, illetve azért is, mert épp az Alternatív nemzetközi filmfesztivál zajlik a városban, megkérdeztük a városházát, hogy milyen terveik vannak a létesítménnyel. Korábban Soós Zoltán polgármester azt nyilatkozta, hogy javítások zajlanak és novemberre ezekkel elkészülnek.

Megváltozik a rendeltetése, lekerülhet a felirat is? • Fotó: Haáz Vince Galéria

Megváltozik a rendeltetése, lekerülhet a felirat is?

Fotó: Haáz Vince

Borsos Csaba sajtószóvivő a Székelyhonnak elmondta, hogy

épp befejezték a javításokat: kicserélték a hőközpontot, felújították a szellőzőrendszert, és megtörtént a tetőszigetelés is.

Már csak a takarítás maradt hátra.

Idén nem lesz vetítés

Ami a rendeltetését illeti, az épületet a város szeretné használatba adni a Művészeti Egyetemnek, hogy az odajáró egyetemisták is használhassák, különösen az operatőri szak hallgatói.

Az épület a város tulajdonában marad, használati jogát előreláthatóan 25 évre adják át az egyetemnek.

Az ehhez szükséges iratok előkészítése jelenleg zajlik, és várhatóan év végéig történik meg az átadás. A város egyik elvárása, hogy a nagyközönség számára is legyenek vetítések, a mozi nagyterme pedig őrizze meg eredeti rendeltetését. Az épületben filmklubokat is szervezhetnek, és az egyetemisták produkcióit is bemutathatják a nagyközönségnek.

Öt éve nincsenek vetítések a főtéri Művész moziban • Fotó: Haáz Vince Galéria

Öt éve nincsenek vetítések a főtéri Művész moziban

Fotó: Haáz Vince

Arról már beszámoltunk, hogy az egyetemmel való együttműködés már korábban is felmerült, egyelőre azonban várni kell rá.

korábban írtuk

Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen
Fény a vetítőteremben: új rendeltetést kaphatna a Művész Mozi Marosvásárhelyen

Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.

Marosszék Marosvásárhely
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