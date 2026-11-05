Öt éve zárva a mozi, jövőre talán újra benépesülhet

A Művész mozit 1961-ben nyitották meg
Fotó: Haáz Vince
Befejezték a munkálatokat a marosvásárhelyi Művész moziban, amelyet jövőre újranyithatnak, de várhatóan megváltozik a rendeltetése. A város a létesítményt a Művészeti Egyetem használatába adná úgy, hogy a nagyközönség számára is maradjanak vetítések.
A marosvásárhelyi városháza tulajdonában lévő központi Művész mozit előzetes bejelentés nélkül, 2021. november 5-én zárták be. Később azt közölték, hogy nem végleges bezárásról van szó, hanem felújításokra van szükség. Kiderült ugyanis, hogy
Az évek során a művészfilmek kedvelői többször is tiltakoztak feliratokkal a bejárat előtt, kérve, hogy a város nyissa meg újra az épületet. Bár a városban van két nagy mozi is, ott szinte kizárólag közönségfilmeket vetítenek.
A Művész mozi bezárásának ötödik évfordulóján, illetve azért is, mert épp az Alternatív nemzetközi filmfesztivál zajlik a városban, megkérdeztük a városházát, hogy milyen terveik vannak a létesítménnyel. Korábban Soós Zoltán polgármester azt nyilatkozta, hogy javítások zajlanak és novemberre ezekkel elkészülnek.
Megváltozik a rendeltetése, lekerülhet a felirat is?
Fotó: Haáz Vince
Borsos Csaba sajtószóvivő a Székelyhonnak elmondta, hogy
Már csak a takarítás maradt hátra.
Ami a rendeltetését illeti, az épületet a város szeretné használatba adni a Művészeti Egyetemnek, hogy az odajáró egyetemisták is használhassák, különösen az operatőri szak hallgatói.
Az ehhez szükséges iratok előkészítése jelenleg zajlik, és várhatóan év végéig történik meg az átadás. A város egyik elvárása, hogy a nagyközönség számára is legyenek vetítések, a mozi nagyterme pedig őrizze meg eredeti rendeltetését. Az épületben filmklubokat is szervezhetnek, és az egyetemisták produkcióit is bemutathatják a nagyközönségnek.
Öt éve nincsenek vetítések a főtéri Művész moziban
Fotó: Haáz Vince
Arról már beszámoltunk, hogy az egyetemmel való együttműködés már korábban is felmerült, egyelőre azonban várni kell rá.
Ismét életre kelhetnek a Marosvásárhelyi Művész Mozi évek óta üres terei: a Művészeti Egyetem átvenné és fesztiválhelyszínként, közösségi térként, hallgatói filmstúdióként működtetné. Az átadásról a helyi tanács dönt.
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