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Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt razziáztak Kovászna megyében

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatásokat Kovászna megyében a Jupiter művelet részeként. Egy másik ügyben az állami költségvetést több mint 1,2 millió lejjel károsíthatták meg, két személyt őrizetbe vettek.

Székelyhon

2026. november 05., 12:402026. november 05., 12:40

A Kovászna megyei rendőrök november 3-án két házkutatási parancsot hajtottak végre Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, sikkasztás, sikkasztásban való bűnrészesség, pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt. A nyomozás szerint 2022 júniusa és 2023 decembere között egy részvénytársaság vezetésével megbízott személyek állítólag

613 500 eurót utaltak át a vállalat számláiról egy másik cég számláira.

A pénzt ezt követően több magánszemély és vállalat számláján keresztül mozgathatták, valutaváltásokkal, külföldi átutalásokkal, valamint kölcsönként és adósságtörlesztésként feltüntetett tranzakciókkal. A nyomozás két, összesen 450 ezer euró értékű kölcsönt is vizsgál, amelyeket 2021 novemberében folyósítottak.

A gyanú szerint az egyik érintett a vizsgált tranzakciókból származó pénzek egy részét kriptovalutákba fektette, az ebből származó bevételeket azonban nem vallotta be.

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A házkutatások során dokumentumokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le.

Egy másik ügyben november 4-én három házkutatást tartottak Kovászna és Brassó megyében, egy vállalat székhelyén és két személy lakóhelyén. A gyanú szerint a vizsgált személyek 2021. március 1. és 2025. február 28. között nem vallották be az építőipari tevékenységükből származó bevételeket, így elkerülték az adófizetést. Az állami költségvetést ért

becsült kár 1,2 millió lej.

Az intézkedések során iratokat és mobiltelefonokat foglaltak le, két személyt pedig 24 órára őrizetbe vettek.

Mindkét ügyben folytatódik a nyomozás az ügyészek irányításával. A rendőrség emlékeztetett arra, hogy az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme, valamint a törvényben biztosított valamennyi eljárási jog és garancia – írja a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

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