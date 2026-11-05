Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt razziáztak Kovászna megyében

Képünk illusztráció
Fotó: László Ildikó
Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatásokat Kovászna megyében a Jupiter művelet részeként. Egy másik ügyben az állami költségvetést több mint 1,2 millió lejjel károsíthatták meg, két személyt őrizetbe vettek.
A Kovászna megyei rendőrök november 3-án két házkutatási parancsot hajtottak végre Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, sikkasztás, sikkasztásban való bűnrészesség, pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt. A nyomozás szerint 2022 júniusa és 2023 decembere között egy részvénytársaság vezetésével megbízott személyek állítólag
A pénzt ezt követően több magánszemély és vállalat számláján keresztül mozgathatták, valutaváltásokkal, külföldi átutalásokkal, valamint kölcsönként és adósságtörlesztésként feltüntetett tranzakciókkal. A nyomozás két, összesen 450 ezer euró értékű kölcsönt is vizsgál, amelyeket 2021 novemberében folyósítottak.
A gyanú szerint az egyik érintett a vizsgált tranzakciókból származó pénzek egy részét kriptovalutákba fektette, az ebből származó bevételeket azonban nem vallotta be.
A házkutatások során dokumentumokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le.
Egy másik ügyben november 4-én három házkutatást tartottak Kovászna és Brassó megyében, egy vállalat székhelyén és két személy lakóhelyén. A gyanú szerint a vizsgált személyek 2021. március 1. és 2025. február 28. között nem vallották be az építőipari tevékenységükből származó bevételeket, így elkerülték az adófizetést. Az állami költségvetést ért
Az intézkedések során iratokat és mobiltelefonokat foglaltak le, két személyt pedig 24 órára őrizetbe vettek.
Mindkét ügyben folytatódik a nyomozás az ügyészek irányításával. A rendőrség emlékeztetett arra, hogy az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme, valamint a törvényben biztosított valamennyi eljárási jog és garancia – írja a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
Péter Alpár képzőművész Ignotus című kiállításának megnyitójára várják az érdeklődőket csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Lábasházba. A tárlat különleges betekintést nyújt Péter Alpár több mint három évtizedes alkotói tevékenységébe.
A képviselőház szerdai ülésén döntő házként elutasította a Kovászna megyei üdülőhely, Bálványosfürdő nevének megváltoztatását előíró törvénytervezetet. Így nem lesz Bálványosból Bălvăniș.
November világszerte a férfiak egészségének hónapja, ennek apropóján újabb prosztatarák-szűrésre várja a 45 év feletti férfiakat a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház és Kovászna Megye Tanácsa.
Valutaváltásokkal, kétes banki tranzakciókkal, cégeknek nyújtott kölcsönökkel, fiktív visszafizetésekkel, valamint külföldi bankszámlákra történő átutalásokkal próbálta két személy elfedni az általuk elkövetett sikkasztást Kovászna megyében.
Sokan keresték fel az adóhivatalt és a Sepsiszentgyörgyi Polgármesteri Hivatal urbanisztikai osztályát azok közül, akik az új urbanisztikai törvény megjelenése után a beépített erkélyeik törvényessége miatt kezdtek aggódni.
Már idén munkaszüneti nap lesz december 24-e, az Országgyűlés 193 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a Tisza erről szóló törvényjavaslatát kedden.
Megtámadott egy embert a medve a Bardoc melletti Erdőfülén hétfőn: a villanypásztor alatt átnyúlva harapta meg a kert végében ellenőrző tulajdonos lábát. A vadat a szomszéd és a kutyák riasztották el, a sérültet kórházba szállították és megműtötték.
Házi őrizetbe került egy 17 éves fiatal, aki jogosítvány nélkül, ittasan vezetett. Nem ő volt az egyetlen ittas sofőr, akit a Kovászna megyei rendőrök elkaptak.
Nagy volumenű beavatkozásokra készül az Acuaqov közösségi társuláson keresztül a Hydrokov Rt., amihez Kovászna megye huszonöt községében és a megyeszékhelyen is harminc évre koncesszióba kapja a területeket az önkormányzatoktól.
Háromszékre látogatott dr. Manoj Kumar Mohapatra, India rendkívüli és meghatalmazott nagykövete Romániában és a Moldovai Köztársaságban. A vendég a megyeházán találkozott helyi önkormányzati vezetőkkel.
szóljon hozzá!