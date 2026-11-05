Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt razziáztak Kovászna megyében

Sikkasztás, adócsalás és pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatásokat Kovászna megyében a Jupiter művelet részeként. Egy másik ügyben az állami költségvetést több mint 1,2 millió lejjel károsíthatták meg, két személyt őrizetbe vettek.

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A Kovászna megyei rendőrök november 3-án két házkutatási parancsot hajtottak végre Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen, sikkasztás, sikkasztásban való bűnrészesség, pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt. A nyomozás szerint 2022 júniusa és 2023 decembere között egy részvénytársaság vezetésével megbízott személyek állítólag

613 500 eurót utaltak át a vállalat számláiról egy másik cég számláira.

A pénzt ezt követően több magánszemély és vállalat számláján keresztül mozgathatták, valutaváltásokkal, külföldi átutalásokkal, valamint kölcsönként és adósságtörlesztésként feltüntetett tranzakciókkal. A nyomozás két, összesen 450 ezer euró értékű kölcsönt is vizsgál, amelyeket 2021 novemberében folyósítottak.

A gyanú szerint az egyik érintett a vizsgált tranzakciókból származó pénzek egy részét kriptovalutákba fektette, az ebből származó bevételeket azonban nem vallotta be.

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A házkutatások során dokumentumokat, egy mobiltelefont és egy laptopot foglaltak le.

Egy másik ügyben november 4-én három házkutatást tartottak Kovászna és Brassó megyében, egy vállalat székhelyén és két személy lakóhelyén. A gyanú szerint a vizsgált személyek 2021. március 1. és 2025. február 28. között nem vallották be az építőipari tevékenységükből származó bevételeket, így elkerülték az adófizetést. Az állami költségvetést ért