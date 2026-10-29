Eltűnt kiskorút keres a Kovászna megyei rendőrség

Egy 16 éves, málnásfürdői lány megtalálásához kéri a lakosság segítségét a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

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Csütörtökön értesítették a rendőrség munkatársait, arról, hogy a 16 éves Popuța Boglárka-Renáta szerdán délben 1 óra körül málnásfürdői otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta nem tért haza.

Az eltűnt kiskorú 168 centiméter magas, 112 kilogramm súlyú, barna hajú, barna szemű, ovális arcú.

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A rendőrség kéri mindazokat, akik bármilyen információt tudnak szolgáltatni a kiskorúval kapcsolatban, hogy hívják a 112-es segélyhívót, vagy értesítsék a legközelebbi rendőrőrsöt.