Eltűnt kiskorút keres a Kovászna megyei rendőrség

Fotó: Kovászna megyei rendőrség
Egy 16 éves, málnásfürdői lány megtalálásához kéri a lakosság segítségét a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.
2026. október 29., 18:152026. október 29., 18:15
2026. október 29., 18:152026. október 29., 18:15
Csütörtökön értesítették a rendőrség munkatársait, arról, hogy a 16 éves Popuța Boglárka-Renáta szerdán délben 1 óra körül málnásfürdői otthonából ismeretlen helyre távozott, és azóta nem tért haza.
Az eltűnt kiskorú 168 centiméter magas, 112 kilogramm súlyú, barna hajú, barna szemű, ovális arcú.
A rendőrség kéri mindazokat, akik bármilyen információt tudnak szolgáltatni a kiskorúval kapcsolatban, hogy hívják a 112-es segélyhívót, vagy értesítsék a legközelebbi rendőrőrsöt.
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