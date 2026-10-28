Azt vezették, amit nem szabadott volna, és azok, akiknek nem szabadott volna

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Fotó: Tuchiluș Alex
Két egymást követő napon értek tetten a rendőrök egy-egy férfit Baróton, akik jogosítvány nélkül vezettek forgalomba nem íratott járműveket. Mindkét férfit őrizetbe vették huszonnégy órára.
Az első eset még október 23-án történt, amikor a rendőrök a Felsővíz utcában egy rendszámtábla nélküli személygépkocsit állítottak meg. Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 36 éves sofőr nem rendelkezik gépjárművezetői engedéllyel, az autó pedig nem volt forgalomba íratva. A férfi ellen jogosítvány nélküli vezetés és forgalomba nem íratott gépjármű vezetése miatt indult büntetőeljárás. Huszonnégy órára őrizetbe vették, és a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság fogdájába szállították.
Hasonló eset történt vasárnap délután is az erdővidéki városban. A rendőrök egy rendszámtábla nélküli kvadot állítottak meg, és mint kiderült, a járművet vezető, szintén 36 éves férfi sem rendelkezik jogosítvánnyal, és a kvadot sem íratták forgalomba. Őt is huszonnégy órára őrizetbe vették, sőt vele szemben egy másik, közúti közlekedési szabályok megsértése miatt indított büntetőeljárás is folyamatban van.
Mindkét ügyben a nyomozás a sepsiszentgyörgyi ügyészség felügyeletével folytatódik.
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