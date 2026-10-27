Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában

A parkolóhelyek már kialakítva, már csak a buszok kell megérkezzenek Csíkszeredába

A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat. A döntésekre azért volt szükség, hogy a város eleget tehessen a pályázati hiánypótlásnak, és továbbléphessen a finanszírozási szerződés megkötése felé.

Barabás Hajnal 2026. október 27., 10:212026. október 27., 10:21 2026. október 27., 10:212026. október 27., 10:21

Bors Béla alpolgármester elmondta, hogy a testület jóváhagyta a Csíkszereda és a környező tizenkét község közötti partnerségi megállapodást, valamint a projekt költségvetését és a város pénzügyi kötelezettségvállalását. korábban írtuk Már tavasszal forgalomba állhatnak az elektromos buszok Csíkszéken Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról. A dokumentumokat a tervek szerint már szerdán feltöltik a pályázati rendszerbe. A partnerségben részt vevő községek szintén rendkívüli tanácsüléseken fogadják el a szükséges döntéseket. Hirdetés Bors Béla bízik abban, hogy a buszok és a töltőberendezések leszállítása, valamint a szükséges elektromos infrastruktúra kialakítása után

jövő tavasszal elindulhat a közlekedés az első körgyűrű tervezett útvonalain.