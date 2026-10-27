Rendkívüli tanácsülésen döntöttek az elektromos buszok beszerzéséről Csíkszeredában

A parkolóhelyek már kialakítva, már csak a buszok kell megérkezzenek Csíkszeredába
Fotó: Borbély Fanni
A csíkszeredai önkormányzati képviselő-testület keddi rendkívüli ülésén fogadta el a tíz elektromos autóbusz beszerzésének finanszírozásához szükséges határozatokat. A döntésekre azért volt szükség, hogy a város eleget tehessen a pályázati hiánypótlásnak, és továbbléphessen a finanszírozási szerződés megkötése felé.
2026. október 27., 10:212026. október 27., 10:21
2026. október 27., 10:212026. október 27., 10:21
Bors Béla alpolgármester elmondta, hogy a testület jóváhagyta a Csíkszereda és a környező tizenkét község közötti partnerségi megállapodást, valamint a projekt költségvetését és a város pénzügyi kötelezettségvállalását.
Lesz európai uniós finanszírozás a csíkszéki tömegközlekedést átalakító elektromos buszok kifizetésére, amelyek szállításával késett a gyártó, és emiatt Csíkszereda lemaradt az Országos Helyreállítási Terv (PNRR) támogatásáról.
A dokumentumokat a tervek szerint már szerdán feltöltik a pályázati rendszerbe. A partnerségben részt vevő községek szintén rendkívüli tanácsüléseken fogadják el a szükséges döntéseket.
Bors Béla bízik abban, hogy a buszok és a töltőberendezések leszállítása, valamint a szükséges elektromos infrastruktúra kialakítása után
A tanácsülésen Bors Béla a város további fejlesztési terveiről is beszámolt. A második körgyűrűre (érintené többek között Csíkszentdomokost és a Gyimeseket is) benyújtott pályázat nem érte el a 85 pontot három pont híján, így még mérlegelik, hogy fellebbezzenek-e, vagy megvárják a decemberi eredményeket más beadott pályázatokra.
A kerékpárút-hálózat fejlesztésére benyújtott pályázat elbírálása ugyanis szintén folyamatban van, az önkormányzat már válaszolt az utolsó hiánypótlási kérésre. Ez az elképzelés szintén része lett volna a PNRR-s támogatásnak, azonban ez is kiesett a kormány megszorításai miatt, mint sok más pályázat. Akárcsak a Nagy Imre Galéria korszerűsítési terve.
A város erre is újra pályázott, miután aktualizálták a költségeket. A kerékpárút és a galéria esetében a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést is kiírták, a kivitelezési szerződések megkötését azonban a finanszírozás biztosításához kötik.
A négy pályázat – az első és a második körgyűrű, a kerékpárút-fejlesztés, valamint a Nagy Imre Galéria korszerűsítése – összértéke mintegy 146 millió lej, ebből 134,759 millió lej elszámolható költség. A Központi Régió elvárása szerint a jelenlegi finanszírozási ciklusban támogatott beruházásokat 2029-ig kell megvalósítani.
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