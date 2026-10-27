Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak

Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.

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A rendőrök előbb egy 26 éves férfit vettek őrizetbe, majd hétfőn elfogták az incidens másik, 43 éves gyanúsítottját is, aki megpróbált elrejtőzni a hatóságok elől.

korábban írtuk Tűzoltókat támadtak meg oltás közben, rendőrök és csendőrök is kivonultak Egy tűzoltó megsérült, miután a helyszínen tartózkodók rátámadtak a beavatkozó egységekre egy vasárnap esti tűzesetnél az Argeș megyei Ștefănești városában. Az agresszív helyiek egy tűzoltóautóban és egy jelöletlen rendőrautóban is kárt tettek.

A pitești-i bíróság később elrendelte mindkettőjük előzetes letartóztatását – ismerteti az Agerpres.

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Az ügyben hivatalos személy elleni erőszak és rongálás miatt folyik eljárás.

A Ștefănești-en vasárnap este kitört tűz oltása közben több helybéli agresszíven lépett fel a tűzoltókkal szemben. Egy tűzoltót az egyik támadó által eldobott tompa tárgy megsebesített.

A sérültet ellátta a SMURD egysége, majd kórházba szállították. Az incidensben egy jelzés nélküli rendőrautó és egy tűzoltókocsi is megrongálódott.