Előzetesbe került két ember, akik tűzoltókat bántalmaztak

Képünk illusztráció
Fotó: Tuchiluș Alex
Előzetes letartóztatásba helyeztek két férfit a Ștefănești-en vasárnap este történt incidens után, amelyben egy tűzoltó oltás közben megsérült – közölte az Argeș megyei rendőrség.
2026. október 27., 09:102026. október 27., 09:10
2026. október 27., 09:122026. október 27., 09:12
A rendőrök előbb egy 26 éves férfit vettek őrizetbe, majd hétfőn elfogták az incidens másik, 43 éves gyanúsítottját is, aki megpróbált elrejtőzni a hatóságok elől.
Egy tűzoltó megsérült, miután a helyszínen tartózkodók rátámadtak a beavatkozó egységekre egy vasárnap esti tűzesetnél az Argeș megyei Ștefănești városában. Az agresszív helyiek egy tűzoltóautóban és egy jelöletlen rendőrautóban is kárt tettek.
A pitești-i bíróság később elrendelte mindkettőjük előzetes letartóztatását – ismerteti az Agerpres.
Az ügyben hivatalos személy elleni erőszak és rongálás miatt folyik eljárás.
A Ștefănești-en vasárnap este kitört tűz oltása közben több helybéli agresszíven lépett fel a tűzoltókkal szemben. Egy tűzoltót az egyik támadó által eldobott tompa tárgy megsebesített.
A sérültet ellátta a SMURD egysége, majd kórházba szállították. Az incidensben egy jelzés nélküli rendőrautó és egy tűzoltókocsi is megrongálódott.
A Richter-skála szerint 3,1-es erősségű földrengés történt kedden 5 óra 42 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
A következő napokban elfogadhatja a kormány az idei első költségvetés-kiigazítást.
Elfogadta a szenátus azt a jogszabályjavaslatot, amely szerint a 35 éven aluliaknak mindössze 5 százalékos önrészt kellene fizetniük, ha az Új otthon program keretében 70 ezer és 140 ezer euró közötti finanszírozással vásárolnak lakást.
Jelentkezett a Román Lottótársaság központi székhelyén hétfőn az a nyertes, aki az október 22-i Loto 6/49 sorsoláson elvitte az első kategóriás, 17 760 754,40 lejes (több mint 3,32 millió eurós) főnyereményt.
A gyanúsítottak egy Oroszországból irányított szabotázshálózat tagjai lehetnek, és érintettek a brassói Carfil ipari telephelyén, a Romarm egyik leányvállalatánál történt robbanásban – írja közleményében a SRI és a DIICOT.
Elfogadott hétfőn a szenátus egy törvénytervezetet, amely életkortól függetlenül kötelezővé tenné a bukósisak viselését a közutakon elektromos rollerrel vagy elektromos kerékpárral közlekedők számára.
Többféle intézkedés is érvényben van, ami szabályozza az üzemanyag árát, és ahhoz, hogy ezek megszakítás nélkül továbbéljenek, gyorsan dönteni kell a folytatásról. Ellenkező esetben egy dízel személyautó teletankolása akár 42 lejjel is drágulhat.
Havazik a Transzalpinán – közölték a craiovai regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldalán, arra figyelmeztetve az autósokat, hogy ha magashegyi útra indulnak, készítsék fel járműveiket a téli közlekedésre.
A közigazgatási reformnak a közszolgáltatások javítását és az állami kiadások csökkentését kell eredményeznie, a települések összevonása pedig nem önkéntes alapon történne – jelentette ki hétfőn Sorin Grindeanu.
szóljon hozzá!