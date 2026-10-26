Már havazik is – videóval

Fotó: Facebook/DRDP Craiova
Havazik a Transzalpinán – közölték a craiovai regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldalán, arra figyelmeztetve az autósokat, hogy ha magashegyi útra indulnak, készítsék fel járműveiket a téli közlekedésre.
2026. október 26., 18:152026. október 26., 18:15
2026. október 26., 19:222026. október 26., 19:22
„A 67C jelzésű országúton, Obârșia Lotrului és Fehér megye határa között havazik. Ne közlekedjenek a hóval borított útszakaszokon olyan járművel, amely nincs ellátva megfelelő téli felszereléssel” – közölték hétfőn délután a DRDP Craiova képviselői, hozzátéve, hogy
A News.ro hírportál szerint a Transzfogarasi úton is hasonlók a körülmények,
Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint hétfőn délután ötkor már mínusz 3 Celsius-fok volt a Bâlea-tónál.
Lezárták ideiglenesen a forgalom elől a Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Obârşia Lotrului közötti szakaszát hétfőn este hat órától a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt – közölték a craiovai területi útügyi igazgatóságtól. Tekintettel a meteorológia előrejelzésekre, egyelőre nem tudják pontosan megmondani, hogy meddig lesz érvényben a lezárás – tették hozzá.
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