Már havazik is – videóval

Havazik a Transzalpinán – közölték a craiovai regionális útügyi igazgatóság Facebook-oldalán, arra figyelmeztetve az autósokat, hogy ha magashegyi útra indulnak, készítsék fel járműveiket a téli közlekedésre.

Székelyhon 2026. október 26., 18:152026. október 26., 18:15 2026. október 26., 19:222026. október 26., 19:22

„A 67C jelzésű országúton, Obârșia Lotrului és Fehér megye határa között havazik. Ne közlekedjenek a hóval borított útszakaszokon olyan járművel, amely nincs ellátva megfelelő téli felszereléssel” – közölték hétfőn délután a DRDP Craiova képviselői, hozzátéve, hogy

a térségben hóeltakarító munkagépekkel dolgoznak.

A News.ro hírportál szerint a Transzfogarasi úton is hasonlók a körülmények,

a hőmérséklet pedig fagypont alá süllyedt.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat adatai szerint hétfőn délután ötkor már mínusz 3 Celsius-fok volt a Bâlea-tónál.

Frissítés Lezárták ideiglenesen a forgalom elől a Transzalpina, azaz a 67C jelzésű országút Rânca és Obârşia Lotrului közötti szakaszát hétfőn este hat órától a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt – közölték a craiovai területi útügyi igazgatóságtól. Tekintettel a meteorológia előrejelzésekre, egyelőre nem tudják pontosan megmondani, hogy meddig lesz érvényben a lezárás – tették hozzá.