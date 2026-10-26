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Milliók maradtak a kasszában, lassan haladnak a beruházások Maros megyében

A betervezettnél kevesebb munkálat történt idén Maros megyében • Fotó: Olti Angyalka

A betervezettnél kevesebb munkálat történt idén Maros megyében

Fotó: Olti Angyalka

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Az idei beruházásokra szánt összeg mindössze 25 százalékát költötte el a Maros Megyei Tanács, de ez az illetékesek szerint nem ad okot aggodalomra, hiszen a meglevő összeg nem vész el. Megtudtuk, hogy miért nem sikerült elkölteni a megszavazott pénzt.

Simon Virág

2026. október 26., 17:592026. október 26., 17:59

A városi és megyei önkormányzatok vezetői tavasszal, a költségvetés elfogadásakor mindig büszkén számolnak be arról, hogy egy-egy évben mekkora összeget szánnak a fejlesztésekre, beruházásokra.

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Általában összehasonlítják, hogy előző évhez képest mekkorát nőtt ez az összeg, és előrevetítik, hogy minden beruházással jobb lesz a város és megye lakóinak élete.

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Maros Megye Tanácsánál kihívásokkal teli esztendőre számítanak, aminek harmada el is telt

A kihívások éve lesz az idei – állítja a Maros Megyei Tanács elnöke, aki szerint az 1,18 milliárd lejes összköltségvetés fókuszában a megkezdett uniós pályázatok lezárása áll, miközben az állami források szűkössége miatt prioritásokat kellett felállítani.

Ősszel azonban már nem számolnak be arról, hogy a tavaszi tervek milyen mértékben valósultak meg.

Mi volt benne az idei költségvetésben?

Októberben a Maros Megyei Tanácsnál elkészítették a költségvetés végrehajtásáról szóló kimutatást, amelyből kiderül, hogy

az év első kilenc hónapjában mennyi pénzt költöttek el, és mire.

Ezt a dokumentumot a megyei tanácsosok elé is terjesztették elfogadásra. A megyei önkormányzat honlapján tanulmányozható irat szerint a működési kiadásokat – a bérekre, szolgáltatásokra, a szociális támogatásokra és az intézmények fenntartására szánt összeget – csaknem 87 százalékban felhasználták: a tervezett 348,3 millió lejből 302,2 millió lejt költöttek el.

A fejlesztési kiadások, vagyis

a beruházások esetében viszont a szeptember végéig előirányzott 159 millió lejből mindössze 37,1 millió lejt használtak fel.

Ez csupán 23,31 százalékot jelent. Közben a megyei tanács bankkölcsönt is felvett, hogy az európai uniós pályázatok önrészét tudja teljesíteni. A már említett irat szerint 47 millió lejből, szeptember végéig 3,2 millió lejt hívtak le.

Májusban fogadták el a megye költségvetését, késve kezdődtek a beruházások • Fotó: Haáz Vince Galéria

Májusban fogadták el a megye költségvetését, késve kezdődtek a beruházások

Fotó: Haáz Vince

Miért maradt meg a fejlesztésekre szánt összeg?

A Maros Megyei Tanács sajtóirodájának képviselője, Lukács Katalin a Székelyhonnak elmondta, hogy a beruházásokra szánt keret mindössze 25 százalékos felhasználása önmagában nem ad teljes képet az idei beruházások helyzetéről. A 2026-os költségvetést májusban fogadták el, ezt követően zajlottak le a közbeszerzési eljárások, majd a szerződéskötések és a munkálatok megkezdése. Így

számos beruházás esetében csak az ősz folyamán indulhatott el a kivitelezés.

Példaként említette, hogy a beruházásokra szánt összeg jelentős részét, 67 millió lejt a Nyárádremete és Szováta közötti megyei út korszerűsítésére szánták.

„Ez a jelentős beruházás az eredeti tervekhez képest később kezdődött el: a munkatelepet alig egy hónapja adtuk át a kivitelezőnek. Emiatt

Idézet
a projekt keretében eddig nem történtek jelentősebb kifizetések.

A késés oka, hogy a közbeszerzési eljárás során óvások érkeztek, így a szükséges eljárások lefolytatása és a szerződés megkötése a tervezettnél több időt vett igénybe.”

Továbbra is felhasználhatók a megmaradt összegek

Az illetékes szerint az év végéig benyújtott számlák alapján már pontosabb képet kapnak arról, hogy milyen mértékben sikerült megvalósítani az idei terveket. Ugyanakkor

a beruházásokra elkülönített összegeket nem vesznek el akkor sem, ha azokat nem sikerül teljes egészében felhasználni az év végéig.

Mivel a legtöbb beruházás több éven át valósul meg, a fel nem használt összegek a vonatkozó költségvetési szabályoknak megfelelően átvihetők a következő évre, és a beruházások folytatására fordíthatók.

Maros megye Marosszék
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