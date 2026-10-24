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Őrtűzgyújtás a Maros-parton

Marosvásárhelyen is kiállnak az autonómia mellett • Fotó: Haáz Vince

Marosvásárhelyen is kiállnak az autonómia mellett

Fotó: Haáz Vince

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Székelyföld autonómiájának napján, október 25-én, a hónap utolsó vasárnapján Marosvásárhelyen is őrtüzet gyújtanak, és egy kis kiállítás is lesz a helyszínen.

Simon Virág

2026. október 24., 11:232026. október 24., 11:23

2026. október 24., 11:242026. október 24., 11:24

Marosvásárhely Székely Tanácsa, közösen a Marosszentgyörgyi Székely Tanáccsal idén is a Maros-parton, a Sörpatikával szembeni szabad területen gyújt őrtüzet vasárnap 17.30-kor. Bemutatják a Székely Nemzeti Tanács 1918-as alapítóit, kis kiállítás is lesz a portréikból.

Mint a meghívóban írják, 1918. november 9-én Jancsó Benedek, Sebess Dénes, Ugron Gábor és Urmánczi Nándor kezdeményezésére és elnöklete alatt alakult meg a Székely Nemzeti Tanács Budapesten.

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November 17-én megvitatták Paál Árpád javaslatát, hogy a székelység számára közös közigazgatási területet alakítsanak ki, november 19-én Bethlen István kezdeményezte az Erdélyi Székely Nemzeti Tanács megalakulását Kolozsváron, majd Marosvásárhelyre is nagygyűlést terveztek.

Így elsősorban őket tekintik a Székely Nemzeti Tanács alapítóinak, bár nagyon sokan vannak még, akik akkor a szervezet köré tömörültek.

Marosszék
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