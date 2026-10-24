Sötétedés után az állatkertben: ingyen belépés szombaton este

Denevéretetés is lesz szombaton este
Fotó: Haáz Vince
Halloween estet szerveznek október 24-én, szombaton a marosvásárhelyi állatkertben. A belépés ingyenes.
A megszokottól eltérően sötétedés után is nyitva lesz szombaton a marosvásárhelyi állatkert, 19 órától különleges esti programokkal várják a kicsiket és nagyokat.
A látogatók megtekinthetik a denevérek, az elefántok, a zsiráfok, a tigrisek és a sülök etetését, valamint látványos fény- és árnyjátékokon, illetve tűzzsonglőr-bemutatón vehetnek részt. Az estét a Lángok éjszakája című műsor zárja.
Az esti programra a belépés ingyenes. Akinek kedve van, az jelmezben és maszkban is érkezhet.
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