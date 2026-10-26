Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból

Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.

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A gyergyószentmiklósi rendőrséget október 26-án értesítette egy helybéli nő, hogy apósa, a 87 éves Forró Ludovic vasárnap 11.30 óra körül

elindult gyergyóalfalvi hétvégi házából, és azóta nem adott életjelet magáról.

Az eltűnt férfi körülbelül 155 centiméter magas, sportos testalkatú, ősz hajú, barna szemű. Különös ismertetőjele, hogy jobb arcán barna színű folt található.

Eltűnésekor zöld télikabátot, barna szövetnadrágot, fekete bakancsot és fehér kalapot viselt.

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A rendőrség arra kéri mindazokat, akik információval rendelkeznek a férfi hollétéről, hogy hívják a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítsék a legközelebbi rendőrőrsöt.

Nagy erővel zajlik a keresés

Hegyimentők, önkéntes tűzoltók is keresik a Bucsin-tető közelében az eltűnt idős férfit, aki vasárnap délelőtt