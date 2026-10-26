Eltűnt egy idős férfi Gyergyóalfaluból

Fotó: Hargita Megyei Rendőr-felügyelőség
Eltűnt egy 87 éves férfi, aki vasárnap délelőtt távozott gyergyóalfalvi hétvégi házából, azóta nem tért vissza. A Hargita megyei rendőrség a lakosság segítségét kéri a felkutatásában.
2026. október 26., 09:442026. október 26., 09:44
2026. október 26., 10:592026. október 26., 10:59
A gyergyószentmiklósi rendőrséget október 26-án értesítette egy helybéli nő, hogy apósa, a 87 éves Forró Ludovic vasárnap 11.30 óra körül
Az eltűnt férfi körülbelül 155 centiméter magas, sportos testalkatú, ősz hajú, barna szemű. Különös ismertetőjele, hogy jobb arcán barna színű folt található.
Eltűnésekor zöld télikabátot, barna szövetnadrágot, fekete bakancsot és fehér kalapot viselt.
A rendőrség arra kéri mindazokat, akik információval rendelkeznek a férfi hollétéről, hogy hívják a 112-es segélyhívó számot, vagy értesítsék a legközelebbi rendőrőrsöt.
Hegyimentők, önkéntes tűzoltók is keresik a Bucsin-tető közelében az eltűnt idős férfit, aki vasárnap délelőtt
Az esti órákban már több egység a keresésére indult, hőkamerás drónokat is bevetettek, azonban nem találták meg a férfit. A keresést hétfőn is folytatják mentőkutyák és drónok segítségével – olvasható a Hargita megyei hegyimentők közösségi oldalán.
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