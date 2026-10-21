Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Három lakóház gyulladt ki Galócáson

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Három lakóház tetőszerkezete kapott lángra szerdán reggel Galócáson. A tűzoltók körülhatárolták a tüzet, és dolgoznak az oltáson. Személyi sérülés nem történt.

Székelyhon

2026. október 21., 08:442026. október 21., 08:44

2026. október 21., 08:582026. október 21., 08:58

A maroshévízi tűzoltóegységet szerdán reggel riasztották a galócási tűzesethez. A helyszínre egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval vonultak ki, a beavatkozást a galócási és a salamási önkéntes tűzoltók is segítik.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A tűzoltók kiérkezésekor

mindhárom lakóház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, a lángok összesen mintegy 200 négyzetméterre terjedtek ki.

A tüzet időközben körülhatárolták, az oltás jelenleg is zajlik – számolt be róla a Hargita megyei tűzoltóság.

Hirdetés

Gyergyószék Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Bizalmat kapott a Niculescu-kormány
Baleset miatt áll a forgalom Sepsiszentgyörgy elkerülőútján
Bombameglepetés a Duna-parton, kapott gól nélkül gálázott a Sportklub és a Corona
Elrettentő példaként emlegette Romániát Magyar Péter
Fordulónként váltják egymást az éllovasok az Udvarhely körzetiben
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Bizalmat kapott a Niculescu-kormány
Székelyhon

Bizalmat kapott a Niculescu-kormány
Baleset miatt áll a forgalom Sepsiszentgyörgy elkerülőútján
Székelyhon

Baleset miatt áll a forgalom Sepsiszentgyörgy elkerülőútján
Bombameglepetés a Duna-parton, kapott gól nélkül gálázott a Sportklub és a Corona
Székely Sport

Bombameglepetés a Duna-parton, kapott gól nélkül gálázott a Sportklub és a Corona
Elrettentő példaként emlegette Romániát Magyar Péter
Krónika

Elrettentő példaként emlegette Romániát Magyar Péter
Fordulónként váltják egymást az éllovasok az Udvarhely körzetiben
Székely Sport

Fordulónként váltják egymást az éllovasok az Udvarhely körzetiben
Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Nőileg

Jakab Enikő: Mit tanított nekem az élet, amikor azt hittem, elveszítem
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. október 19., hétfő

Ingyenes textilhulladék-gyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson

Ingyenes textilhulladék-gyűjtési akciót szervez Gyergyószentmiklós önkormányzata az RDE Harghita Kft.-vel együttműködve október 20–22. között.

Ingyenes textilhulladék-gyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson
Ingyenes textilhulladék-gyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson
2026. október 19., hétfő

Ingyenes textilhulladék-gyűjtés lesz Gyergyószentmiklóson
Hirdetés
2026. október 18., vasárnap

Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért

Továbbra is várják az adományokat a gyergyószentmiklósi Békény utcai alszegi csengettyű modernizálására. A becslés szerint tízezer lejre van szükség ahhoz, hogy a kis harangot már a jövő évi húsvéti ünnepek idején automata rendszer szólaltassa meg.

Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért
Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért
2026. október 18., vasárnap

Már több mint nyolcezer lej gyűlt össze az alszegi csengettyűért
2026. október 14., szerda

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón

Majdnem pontosan ugyanannyi adomány érkezett az ötödik Fuss Neki! Gyergyó közösségi adománygyűjtő mozgalomban, mint tavaly: a szervezetek összesen 244 826 lej támogatást kaptak. Ez a kitűzött célösszegnek mintegy fele.

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón
Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón
2026. október 14., szerda

Közel 245 ezer lej gyűlt össze az idei Fuss Neki! Gyergyón
2026. október 14., szerda

Táncházba hívják a gyergyóiakat

Várják a népzene és a népi tánc kedvelőit, valamint azokat is, akik még nem tudnak táncolni, a gyergyószentmiklósi Őszi Táncházba, ahol pénteken gyerekeknek és felnőtteknek is szerveznek programot.

Táncházba hívják a gyergyóiakat
Táncházba hívják a gyergyóiakat
2026. október 14., szerda

Táncházba hívják a gyergyóiakat
Hirdetés
2026. október 12., hétfő

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról

Több mint háromszáz munkás és 245 munkagép dolgozik a Marosvásárhely–Târgu Neamț (A8) autópálya Gyergyóalfalu–Ditró szakaszán – közölte hétfőn az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR).

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
2026. október 12., hétfő

Helyzetképet adott az építő a Gyergyóalfalu–Ditró sztrádaszakaszról
2026. október 08., csütörtök

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés

Jövő héten elkezdik Gyergyószéken a lakossági hulladékgazdálkodási szerződések megkötését. A szolgáltató elsőként Gyergyószentmiklóson kezdi meg a munkát, majd a környező településeken is sorra kerülnek a háztartások.

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
2026. október 08., csütörtök

Hulladékgazdálkodás másként: Gyergyószéken jövő héten kezdődik a szerződéskötés
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás

Halad a gyergyóújfalvi gázberuházás, de a finanszírozási gondok miatt nem biztos, hogy jövőre be tudják fejezni. A 38 kilométeres hálózatból már 27 kilométer elkészült, miközben a költségek több mint 40 százalékkal emelkedtek.

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
2026. október 07., szerda

Már közel harminc kilométernél tart a hálózat, de kérdés a folytatás
Hirdetés
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson

Az aradi vértanúk emléknapján, október 6-án a gyergyószentmiklósi római katolikus temetőben emlékeztek az 1848–49-es forradalom és szabadságharc mártírjaira.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Az aradi vértanúkra emlékeztek Gyergyószentmiklóson
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek

Harmincéves a gyergyószentmiklósi Esély Alapítvány, amely mozgáskorlátozott gyerekek fejlesztésével foglalkozik. A három évtizedben voltak örömteli és szomorú pillanatok is, amire visszatekinthetnek az Esély bálon és a többi évfordulós eseményen.

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 06., kedd

Harminc éve adnak esélyt a sérült gyermekeknek
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást

Hétfőtől lehet benyújtani a fűtéstámogatásra vonatkozó kérelmeket Gyergyószentmiklóson. A jogosultsági feltételek nem módosultak tavaly óta, a változás csupán annyi, hogy ezután a támogatás nem készpénzben vehető át, hanem bankkártyára utalják.

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
2026. október 05., hétfő

Sok volt a baj a készpénzzel, inkább utalni fogják a fűtéstámogatást
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!