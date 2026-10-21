Három lakóház gyulladt ki Galócáson

Három lakóház tetőszerkezete kapott lángra szerdán reggel Galócáson. A tűzoltók körülhatárolták a tüzet, és dolgoznak az oltáson. Személyi sérülés nem történt.

Székelyhon 2026. október 21., 08:442026. október 21., 08:44 2026. október 21., 08:582026. október 21., 08:58

A maroshévízi tűzoltóegységet szerdán reggel riasztották a galócási tűzesethez. A helyszínre egy tűzoltóautóval és egy SMURD-mentőautóval vonultak ki, a beavatkozást a galócási és a salamási önkéntes tűzoltók is segítik.

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A tűzoltók kiérkezésekor

mindhárom lakóház tetőszerkezete teljes terjedelmében égett, a lángok összesen mintegy 200 négyzetméterre terjedtek ki.