A szervezetek és önkéntesek egymásra találását segíti az a gyergyószentmiklósi mobilapplikáció applikáció, amely nemcsak az önkéntesek elérését és toborzását könnyíti meg, hanem jutalmazza is a közösségért végzett tevékenységet.

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Az Önkéntes Bázis mobilalkalmazás célja, hogy összekapcsolja azokat a szervezeteket, intézményeket, amelyek önkénteseket keresnek különböző tevékenységeikhez, azokkal, akik szívesen vállalnak ilyen feladatokat. Elsősorban a fiatalokat szeretnék megszólítani, de az alkalmazás bárki számára elérhető.

az önkéntesek regisztrálnak, böngészhetnek a meghirdetett projektek között, majd jelentkezhetnek az őket érdeklő feladatokra.

A szervezetek egyszeri, konkrét időponthoz kötött eseményekre, de akár hosszabb távú, folyamatos önkéntes munkára is kereshetnek segítőket. Utóbbi esetben a rendszer az órák nyilvántartását is lehetővé teszi.

A telefonos alkalmazás létrehozásának gondolata a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címért folytatott verseny egyik projektötletéből született – közölte Benedek Balázs, a cím elnyerése után létrejött Bázis Ifjúsági Központ vezetője.

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Egyik fontos eleme a teljesítményhez igazított jutalmazás. A feladatok nehézségétől függően három kategóriában gyűjthetnek pontokat az önkéntesek:

könnyű munkáért óránként 100,

közepes nehézségűért 150,

míg a komoly fizikai megterhelést vagy speciális szaktudást igénylő feladatokért 200 pont jár.

Így például a jegyszkennelés vagy a karszalagozás az első kategóriába tartozik, míg az időseknek végzett téli hólapátolás már a legmagasabb pontértékű tevékenységek közé sorolható.

A megszerzett pontokat a rendszerhez csatlakozó partnercégeknél lehet kedvezményekre vagy termékekre váltani az alkalmazásban generált QR-kód felmutatásával.