Fotó: Bázis Központ
A szervezetek és önkéntesek egymásra találását segíti az a gyergyószentmiklósi mobilapplikáció applikáció, amely nemcsak az önkéntesek elérését és toborzását könnyíti meg, hanem jutalmazza is a közösségért végzett tevékenységet.
Az Önkéntes Bázis mobilalkalmazás célja, hogy összekapcsolja azokat a szervezeteket, intézményeket, amelyek önkénteseket keresnek különböző tevékenységeikhez, azokkal, akik szívesen vállalnak ilyen feladatokat. Elsősorban a fiatalokat szeretnék megszólítani, de az alkalmazás bárki számára elérhető.
A rendszer használata egyszerű:
A szervezetek egyszeri, konkrét időponthoz kötött eseményekre, de akár hosszabb távú, folyamatos önkéntes munkára is kereshetnek segítőket. Utóbbi esetben a rendszer az órák nyilvántartását is lehetővé teszi.
A telefonos alkalmazás létrehozásának gondolata a Magyarország Külhoni Ifjúsági Fővárosa címért folytatott verseny egyik projektötletéből született – közölte Benedek Balázs, a cím elnyerése után létrejött Bázis Ifjúsági Központ vezetője.
Egyik fontos eleme a teljesítményhez igazított jutalmazás. A feladatok nehézségétől függően három kategóriában gyűjthetnek pontokat az önkéntesek:
könnyű munkáért óránként 100,
közepes nehézségűért 150,
míg a komoly fizikai megterhelést vagy speciális szaktudást igénylő feladatokért 200 pont jár.
Így például a jegyszkennelés vagy a karszalagozás az első kategóriába tartozik, míg az időseknek végzett téli hólapátolás már a legmagasabb pontértékű tevékenységek közé sorolható.
A megszerzett pontokat a rendszerhez csatlakozó partnercégeknél lehet kedvezményekre vagy termékekre váltani az alkalmazásban generált QR-kód felmutatásával.
Fotó: Bázis Központ
A platform már túljutott a tesztelési időszakon, és élesben is bizonyított: a Figura Fesztivál szervezői, valamint a hamarosan megnyíló Mikulásfalu is az alkalmazáson keresztül talált önkéntes közreműködőket. Jelenleg
A kezdeményezés közösségi médiafelületén elérhető minden más fontos információ az alkalmazással kapcsolatosan. Ugyanitt havonta közzéteszik majd a három legeredményesebb önkéntes, a legtöbb önkéntesórát biztosító három szervezet, valamint a legaktívabb kedvezményadó partnerek toplistáját is, ezzel is motiválva az ebben résztvevőket.
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